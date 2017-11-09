(Görüntülü Haber) Maltepe'de hafriyat kamyonu eylemi

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE\'de vatandaşlar ilköğretim okulunun önünden geçen ve olası bir kazaya sebep olabilecek hafriyat kamyonlarının güzergahının değişmesi için eylem yaptı. Öğrencilerin de katıldığı eylem basın açıklamasının ardından sona erdi.



Maltepe Başıbüyük\'te bulunan Atatürk İlköğretim Okulu önünde toplanan veli ve öğrenciler protesto eylemi yaptı. Eylemciler, Toki ile Maltepe Belediyesi tarafından yapılan ikinci etap inşaatında çalışan hafriyat kamyonlarının, okul önündeki geçiş güzergahının değişmesini istedi. Eyleme katılanlar, okul yolunun dar ve kaldırımsız olması nedeniyle kaza olasılığının yüksek olduğunu belirterek yetkililerin bir önlem almasını istedi.



Okul önünde toplanan veli ve öğrenciler, “Önleminizi alın, kimseyi evlatsız bırakmayın\", \"Can güvenliğimiz hakkımız\", \"Kendi yolunuzu kullanın, bizim yolumuzu bize bırakın\" yazılı dövizler taşıdı. Bir öğrenci velisi “Okul kapalıyken yapılmadı da niye şimdi yapılıyor. Öğrencilerimiz için bu kamyonlar tehlike oluşturuyor\" diye konuştu.



Yapılan açıklamanın ardından eylem sona erdi.