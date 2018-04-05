(Görüntülü Haber) Maltepe Sahil Yolu'nda kaza: 1 yaralı

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) MALTEPE Sahil Yolu\'nda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza sabah saatlerinde Maltepe Turgut Özal Bulvarı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RB 4174 plakalı araç sahil yolunda seyir halindeyken, 34 LAL 789 plakalı servis aracının yandan çarpmasıyla devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. Aracın devrilmesiyle sahil yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanadı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı