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(Görüntülü Haber) Maltepe Belediye Başkanı makamına minibüsle gitti

İSTANBUL, (DHA) -MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu sabah belediyeye minibüsle gitti

23 Şubat 2018 16:04

İSTANBUL, (DHA) -MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu sabah belediyeye minibüsle gitti. Kılıç’ın, “Makam aracım” diyerek sosyal medyada paylaştığı görüntüler, büyük ilgi gördü. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak, gün doğmadan ilçeyi dolaşmaya başlayan, esnafı ve ilçe sakinlerini ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, güne farklı bir makam aracı kullanarak başladı. Çınar Mahallesi’nde sabahın erken saatinde vatandaşlarla bir araya gelen Kılıç, mahalle sakinlerine 4 yılda hayata geçirdiği projelerini anlatırken, mahalle sakinlerinin de sorunlarını dinledi. Kılıç, mahalle ziyaretini tamamladıktan sonra ise makam aracı yerine, minibüsle belediyeye dönmeyi tercih etti. Minibüste vatandaşlarla selamlaşan ve sorunlarını dinleyen Kılıç’ın, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.

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