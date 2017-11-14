(Görüntülü Haber) Maliye Bakanı Ağbal’ın amcasının cenazesine katıldı (2)

\'ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDA OLAN KURULUŞLAR\'



Maliye Bakanı Naci Ağbal, Almanya’da amcası Ahmet Ağbal’ın cenaze törenine katıldıktan sonra Çorum Şeker Fabrikası\'nı ziyaret etti. Bakan Ağbal, fabrikayı gezerek üretim hakkında bilgi aldı. Ziyarette açıklama yapan Bakan Ağbal, şeker fabrikalarının özelleştirme programında olduğunu belirterek, \"Şeker fabrikaları özelleştirme programında olan kuruluşlar. Şeker fabrikalarını mali açıdan, teknik açıdan, üretim kabiliyetinin artırılması, yeni yatırımları ve mevcut teknolojileri iyileştirmek ve daha iyi duruma getirmek istiyoruz. Üretim ve tüketim zinciri içerisinde milli çıkarlarımıza uygun bir şekilde yapılanmasının gayreti içerisindeyiz. Şeker pancarı milli bir konu. Burada çok sayıda şeker pancarı üreticimiz, buradan ekmek yiyor. Şeker piyasasıyla ilgili gelişmelerden üreticimizin, işçi ve nakliyecimizin en fazla faydalanması için nasıl bir çalışma yaparız, onun derdindeyiz. Bu fabrikaların ayakta durması konusunda işçilerimiz bizden daha fazla gayret gösteriyorlar. Hak arama mücadelesini de yapacaksınız tabiî ki; ama biz meseleleri nasıl ortak bir yolla çözeriz, buna bakacağız. Çorum Şeker Fabrikası gibi 25 tane şeker fabrikamız var. Bunların tamamı ciddi bir kamusal istihdam sağlıyor\" dedi.



Bakan Ağbal\'a ziyareti sırasında Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve Ak Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ da eşlik etti. Bakan Ağbal, ziyaretinin ardından Çorum’dan ayrıldı.



