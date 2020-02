(Görüntülü Haber) Malatyasporlu Eren ve Rahman'ın hedefi galibiyet

Taha AYHANMALATYA, (DHA)

SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyasporlu Eren ile Rahman, Galatasaray maçındaki hedeflerinin puan veya puanlar almak olduğunu söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 33\'üncü haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları şampiyon adaylarından Galatasaray maçının hazırlıklarını, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde sürdürdü.

Yeni Malatyaspor\'un forvet oyuncusu Eren Tozlu, Göztepe mücadelesinin kendileri için iyi bir maç olduğunu belirterek, İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Maçtan önce Murat Yıldırım\'ın üzücü haberini aldık. Ben kendisine sabırlar diliyorum. Bu maçı onun için kazanmayı istiyorduk. Kazanacak pozisyonları da bulduk. 3 tane direkten dönen topumuz var. Biri de gol mü, değil mi tartışılacak pozisyon var. Bizim için iyi bir maç oldu ve iyi de atmosfer vardı. Neticesinde berabere kaldık. Son 2 hafta kaldı. 2 haftada da maksimum puanı alıp ligi iyi şekilde bitirmek istiyoruz dedi.

Bu sezon iyi bir başlangıç yaptığını kaydeden Tozlu, Daha sonrasında bazı sıkıntılar oldu. Uzun süre forma şansı bulamadım. Oynadığım bütün maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu bundan önce böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Kulüpte 1 yıl daha sözleşmem var. Burada son derece mutluyum. Kendi evimde gibi hissediyorum. Bu kulüpte şampiyonluk yaşadım. İnşallah sezon bittikten sonra bir sıkıntı olmaz. Kulübümle devam ederim. Tabii ki futbolda neyin ne getireceği belli olmuyor. Yönetimle oturup konuşacağız. Devam etmek isterlerse ben her zaman Yeni Malatyasporluyum diye konuştu.

Galatasaray karşılaşmasının kesin zor maç olacağını ifade ederek, Galatasaray şampiyon olmak için oynayacak. Biz de şu an rahat bir konumdayız. Bu hafta da bayağı iyi oynayıp öz güven kazandık. Çıkıp elimizden geleni yapacağız. Galatasaray\'ın şampiyon olup olmayacağı bizi ilgilendirmiyor. İnşallah puan veya puanlar alırız şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Rahman Buğra Çağıran da, Göztepe maçına başlarken onların evinde oynadıkları için biraz baskı yiyeceklerini bildiklerini vurgulayarak, İlk dakikalar biraz üstümüze geldiler fakat bu baskıyı güzel savunduk, kırdık. Ondan sonra zaten sazı elimize aldık. Pozisyonlar da geldi. Nasip değilmiş. Bir yerden olmayınca da olmuyor. Bu maçta da olmadı. Olmasını isterdik ama olmadı, yapacak bir şey yok dedi.

Çağıran, bu sene hem üst hem de alt sıralar için çok değişik bir ligin olduğunu kaydederek, İnanılmaz değişik bir lig oldu. Son haftalarda şampiyonluğun anahtar maçlarından birisi bizle. Güçlü bir ekibiz, güzel çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Her maç için iyi bir sonuç almak bizim hedefimiz. Bu maç da o maçlardan birisi diye konuştu.

Kendisi için de sezonun çok güzel geçtiğini dile getiren Çağıran, Bu sezon bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. Hocama, teknik ekibe, yönetime hepsine çok teşekkür ediyorum. Yüzlerini kara çıkarmadığımı düşünüyorum. İnşallah bu performansım artarak devam edecek şeklinde konuştu.