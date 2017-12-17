(Görüntülü Haber) Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek Yalçın Ayhan bizim futbolcumuzdur, bizim için değerlidir

Haber-Kamera Taha AYHANMALATYA,(DHA)Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, süresiz kadro dışı bırakılan savunma oyuncusu Yalçın Ayhan\'a 10 gün izin verdiklerini belirterek, devre arasında görüşüp konuyu kesin çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Gevrek, savunma oyuncusu Yalçın Ayhan\'ın süresiz kadro dışı bırakılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Ayhan\'ın takıma katkı sağlayan değerli ve kıymetli bir oyuncu olduğunu belirten Gevrek, O gün öyle olması gerekiyordu, kadro dışı bırakılması gerekiyordu. Bazı kriterler vardır, kulüplerin kriterleri vardır. kuralları vardır ve bu kriterlerin, kuralların bazen işlenmesi gerekiyordu. Burada Yalçın Ayhan ile çok aşırı diyecek bir şey yok. Biliyorsunuz bizim futbolcumuz ama bazı şeylere de yüzde yüz çıkıp da açıklaması veya futbolcuya, kulübe zarar verecek şeylerin de mutlak olmaması gerekiyor. Yalçın Ayhan\'ın kendisiyle dün bir görüşme yaptık. Önümüzdeki bu 2 maç olmayacak ama kendisiyle yapmış olduğumuz konuşma sonrası, kendisinin de biraz toplaması için 10 gün izin verdik. Biliyorsunuz zaten 1 hafta sonrada devre arası giriyor. O devre arası içinde oturup, konuşup bu işi kesinlikle bir çözüme kavuşacaktır. Burada Evkur Yeni Malatyaspor\'un menfaatine olan verilen kararlar ve kriterlerin doğrultusunda mutlak Malatya\'nın menfaati olan kararlardır. Yalçın Ayhan bizim futbolcumuzdur, bizim için değerlidir. Ben bu konuda da bu açıklama yeterli diye düşünüyorum şeklinde konuştu. FOTOĞRAFLI