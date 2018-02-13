(Görüntülü Haber) Malatyalı şoförlerden 'Zeytin Dalı Harekatı' için gönüllü askerlik başvurusu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası\'na bağlı şoförler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için kan bağışında bulunup, gönüllü askerlik başvurusu yaptı.



Suriye\'nin Afrin kentinin, terör örgütlerinin arındırılması için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla bir araya gelen Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası\'na bağlı şoförler, önce kan verdi ardından oluşturdukları konvoyla askerlik şubesine geçti. Şoförler, burada harekata katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.



Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na tam destek verdiklerini belirterek, \"Terör saldırılarına karşı sınırlarımızda oluşturulmak istenen sözde \'terör ordusu\'na karşı devletimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizin başlatmış olduğu harekata minibüs ve servisçi esnafı olarak devletimizin yanındayız. Sonuna kadar destekliyoruz\" dedi.



Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Keskin ise \"Hem başkomutanımıza hem ordu komutanımıza hem de Mehmetçik\'imize destek olmak için bir kampanya başlattık. İlk başta kan vermek için arkadaşlarımızı davet ettik, ikincisi bütün arkadaşlarımıza bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlamak için arkadaşlarımızdan destek var\" diye konuştu.

