(Görüntülü Haber) Malatya'daki darbe girişimi davasının 9'uncu duruşması başladı (2)

BAŞKAN KAHTALI: ŞEHİTLER İÇİN BU TÜR DAVALARI TAKİP EDECEĞİZ



Malatya\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 9\'uncu duruşmasını AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da takip etti.



Duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu önünde açıklama yapan İl Başkanı Hakan Kahtalı, 28 Şubat 1997 yılında yapılan darbenin yıldönümü olduğunu hatırlatarak, bütün darbelerin insanlık suçu olduğunu kaydetti. Kahtalı, şöyle dedi:



\"Darbeleri yapanların bugün milletimizin gözü önündeki yeri bellidir. 28 Şubat döneminde ülkemizde başta ilim sahibi olan insanları, öğretim görenleri, dini inançlarından ve tüm özgürlüklerinden kısıtlayarak mahkum edenlerin daha sonra ne hale geldikleri hep birlikte gördük. Şuan da 15 Temmuz olaylarında hain kalkışmaya sebebiyet veren kişilerin yargılandığı bu mahkemede dava sürecini takip ediyoruz. Bundan sonra bir daha bu ülkede bir darbe olmaması için bütün milletimizin, ülkemize, memleketimize sahip çıkmaya ve bununla beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın sağlam duruşu ile bu tür darbecilere fırsat vermeyeceğimiz burada durarak göstermiş oluyoruz. Allah bu ülke üzerine hesabı olanların hesabını boşa çıkarsın. Darbelerin takipçisi olacağız, bu hainlerin yaptıklarının yanlarına kalmayacak şekilde şehitlerimizin bir damla kanının dahi bunlara bırakmadan 15 Temmuz ve bütün şehitler için bu tür davaları takip edeceğiz.\"



\'BU HAİNLERİN GEREKEN CEZALARA ÇARPTIRILMALARI GEREKİYOR\'



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise 15 Temmuz\'da ibret alınması gereken birçok olay olduğunu ifade ederek, \"Bu ülke darbelerde çok şey kaybetti. Ekonomik gücünü kaybetti, siyasi bağımsızlığını kaybettiği dönemler oldu. Ama 15 Temmuz bunlardan birçok farklılık gösteriyor. Birincisi, bu sadece bir darbe girişimi de değildi. Ülkemizi belki bir iç savaşa sürükleyecek büyük bir işbirliği, perde arkasında derin ilişkilerin olduğu bir süreçti. Bu sürecin bir diğer farklılığı da halkın darbelere karşı ilk defa dur demeseydi\" dedi. Başkan Çakır, şöyle devam etti:



\"İlk defa bir Cumhurbaşkanı, hükümet, darbelerin karşısında göğüs gerdi. 15 Temmuz’dan sonrada da ne kadar bağlantıların olduğu anlaşıldı ama biz bu 15 Temmuz\'u yapanlardan hesap soramazsak hak ettikleri cezaları alamazlar ise biz bu tür darbelere her zaman maruz kalacağız. Dolayısıyla bizim temel arzumuz halkın beklediği bu. Darbenin içerisinde yer almış herkesin yargılanması ve gereken cezaya çarptırılmasıdır. Yargılama sürecinde herkesin cezasını bulabilmesi için halk iradesi gerekli. 15 Temmuz\'da olay bitmiş değil, biz bunun takipçisi olmak zorundayız. Afrin\'de büyük bir mücadele içerisindeyiz. Orada da şehitlerimiz var, Oradaki şehirlerimiz de bu vatan için millet için bayrak için şehit oldu. 15 Temmuz\'da 250 kardeşimiz kendini tankın topun silahların önünde göğsünü ülke için siper etti. Bu yargılama neticesinde şehitlerimizin kanının yerde kalmaması adına bu hainlerin gereken cezalara çarptırılmaları gerekiyor, bu davaların takipçileri olacağız.\"

