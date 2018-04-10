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(Görüntülü Haber) Malatya'daki darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devam edildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6

10 Nisan 2018 16:01

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın bulunduğu 6\'sı general, 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10\'uncu duruşmasının 2\'nci oturumu görülmeye başlandı.

FETÖ/PDY\'nin darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın bulunduğu 6\'sı general 24\'ü tutuklu 76 sanıklı davanın 10\'uncu duruşması dün başladı. Yakınca Spor Salonu\'nda güvenlik önlemleri arasında, 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün de devam eden duruşmaya tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi.

Sanıklar, salonun yan tarafına yanaşan cezaevi araçlarından indirilerek içeri alındı. 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık cezaevinden SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.
 

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