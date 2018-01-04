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(Görüntülü Haber) Malatya'daki darbe girişimi davasında ara karar

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'daki darbe girişimi davasında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ara kararını açıkladı

04 Ocak 2018 22:46

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'daki darbe girişimi davasında 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ara kararını açıkladı. Ara kararda Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, tutuklu 27 sanıktan, 3\'üne tahliye kararı verdi. Heyet kalan tutuklu 24 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Şubat 2018\'ye erteledi.

Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sabah saatlerinde Yakınca Spor Salonu\'nda görülmeye başlanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 8\'inci duruşması görüldü. Malatya E Tipi Cezaevi\'nde bulunan 12 tutuklu sanık geniş güvenlik önlemleri altında sabah 09.00 sıralarında duruşmanın görüleceği Yakınca Spor Salonu\'na getirilirken, davanın \'1\' numaralı sanığı olan dönemin 2\'nci Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Darbe duruşmasında verilen ara kararda, 27 tutuklu sanıktan dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti\'nin Emir Astsubayı Fatih Gürcan, Hareket Yar Başkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve 7\'nci ana jet üssünde görevli Atak Helikopteri Pilot Teğmen Mustafa Sinan Soybaşı\'nın tahliyesine karar verildi.

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile eski 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın bulunduğu 6\'sı general, 24\'ü tutuklu, 76 sanık bulunuyor.
 

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