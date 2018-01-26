T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA (DHA)- MALATYA'da sosyal medya üzerinden Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde propaganda yapıp, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunanlara düzenlenen op

26 Ocak 2018 20:35

Taha AYHAN/MALATYA (DHA)- MALATYA\'da sosyal medya üzerinden Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde propaganda yapıp, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG\'yi övücü paylaşımlarda bulunanlara düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3\'ü mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG\'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişileri, geçen Çarşamba günü tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çeşitli evlere operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nün de destek verdiği operasyonda çok sayıda polisle şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 2\'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYASuriye AfrinZeytin Dalı HarekatıPKKSuriyePYDYPGSosyalTürk Silahlı Kuvvetleri AfrinTerörle Mücadele TEMMüdürlüğüAsayişMahkemeye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24