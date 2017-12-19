(Görüntülü Haber) Malatya'da otomobilin LPG tankı patladı: 3 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Sanayi Sitesi\'nde tamirhanede bulunan otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Tamirhanede bulunan bir otomobilin bakımı yapılan LPG tankı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlamada, işyerinde bulunan Burak Doğan, Gökhan Cansap ve Hakan Gültekin yaralandı. Yaralılar, patlama sesini duyanların çağırdığı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların el ve yüzlerinde 3\'üncü derece yanıklar olduğu belirtilirken, hasara yol açan patlama sonrası işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

