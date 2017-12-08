(Görüntülü Haber) Malatya'da Kudüs protestosu

MALATYA?da, ABD?nin Kudüs?ü İsrail?in başkenti olarak tanıması protesto edildi.

Cuma namazından sonra Soykan Meydanı\'nda toplanan kalabalık, ABD ve İsrail\' aleyhine sloganlar attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu telsilcisi ve üyesinin katıldığı gösteride, Genç Memur-Sen Şube Başkanı Oğuz Güçlü tarafından basın açıklaması okundu. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, Kudüs bütün Müslümanların olduğu gibi kendilerinin de kırmızı çizgisi olduğunu ifade ederek, şöyle dedi

Öncelikle katil İsrail\'in yapmış olduğu ve buna taşeronluk eden Amerika\'yı kınıyor ve lanetliyorum. Kudüs bizim davamızdır. Amerika Başkanlığı\'nın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etmesine bizi ne de 1,5 Müslümanı hiç bağlamaz. Onların oyunlarını yine Müslümanlar olarak bizler bozacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Kudüs bütün Müslümanlar\'ın olduğu gibi bizim de kırmızı çizgimizdir.