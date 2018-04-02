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(Görüntülü Haber) Malatya'da kaza: 4 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

02 Nisan 2018 12:23

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Buhara Bulvarı\'nda meydana geldi. Kayseri yönüne ilerleyen Nermin Tan yönetimindeki 44 BP 829 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Murat Kılıç hakimiyetindeki 44 AAC 704 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmayla 2 araç refüjde bulunan demir parmaklıklara saplanarak durdu. Kazada sürücüler Tan ve Kılıç ile araçlarda bulunan Fatma Kılıç ve İbrahim Yıldırım yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

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