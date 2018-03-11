(Görüntülü Haber) Malatya'da itfaiyeciler alevlerle 'Afrin' yazdı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı\'nda görevli itfaiyeciler ateşle \'Afrin\' yazarak \'\'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.
Sivas Caddesi üzerinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı\'nda görevli itfaiyeciler, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amaçlı ay- yıldız çizerek, yanıcı bezlerle \'Afrin\' yazdı. Akşam saatlerinde Afrin yazısından çıkan alevlerin belirgin oluşu dikkatleri üzerine çekti.