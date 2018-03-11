T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Malatya'da itfaiyeciler alevlerle 'Afrin' yazdı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiyeciler ateşle 'Afrin' yazarak ''Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi

11 Mart 2018 02:15

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı\'nda görevli itfaiyeciler ateşle \'Afrin\' yazarak \'\'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.

Sivas Caddesi üzerinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı\'nda görevli itfaiyeciler, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amaçlı ay- yıldız çizerek, yanıcı bezlerle \'Afrin\' yazdı. Akşam saatlerinde Afrin yazısından çıkan alevlerin belirgin oluşu dikkatleri üzerine çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYA Büyükşehir BelediyesiDaire BaşkanlığıDalı HarekatıSivas CaddesiSuriye AfrinDalı HarekâtıAkşamAfrin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24