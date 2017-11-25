(Görüntülü Haber) Malatya'da Ermeni Cemaati'ne ait derneğe taş atıp, kaçtı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, Kurtuluş Kiliseleri Derneği Temsilciliği\'nin bulunduğu ofisin camı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşla kırıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Yeşilyurt Caddesi\'nde bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, bir binanın zemin katında bulunan Ermeni Cemaati\'ne ait Kurtuluş Kiliseleri Derneği Temsilciliği\'nin bulunduğu ofisin camını taşla kırdı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Elinde poşet bulunan şüphelinin, diğer elindeki taşı ofise atıp kaçtığı, yoldan geçen bir kişinin de olayı şaşkınlıkla izlediği görüldü.