(Görüntülü Haber) Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da kahvede iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ufuk Şahin yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Abdullah Cevdet sokakta bulunan bir kahvede meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri yanında bulundurduğu bıçakla Ufuk Şahin\'i ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Şahin, tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgada kullanılan bıçağı ele geçirdi. Polis, bıçağı kullandığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.