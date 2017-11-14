(Görüntülü Haber) Malatya'da, 20 kilo 800 gram eroine 2 tutuklama

MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, polisin operasyonunda 20 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van\'dan İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde denetim noktası oluşturan ekipler, şüpheli değerlendirilen araçları eğitimli köpek \'Einstein\'i de kullanarak aradı, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve eğitimli köpek yardımıyla arama yaptığı hafif ticari aracın gizli bölmelerinde 20 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Eroine el koyan polis, Van\'dan İstanbul\'a giden araçta bulunan M.K. ve A.B.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan sorgulamaları ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek\' suçundan tutuklandı.