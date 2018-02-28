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(Görüntülü Haber) MAKÜ'de ustalara saygı konseri

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) 'Ustalara Saygı' konseri düzenlendi

28 Şubat 2018 15:33

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi\'nde (MAKÜ) \'Ustalara Saygı\' konseri düzenlendi. MAKÜ konferans salonundaki konseri MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say ile çok sayıda Burdurlu ilgiyle izledi. MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı tarafından düzenlenen konserde Aşık Mahzuni Şerif, Aşık Veysel, Özay Gönlüm ve Neşet Ertaş\'ın eserleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Müzik Eğitimi Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alaattin Canbay ile Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Şengül tarafından seslendirildi. Programda MAKÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç tarafından Aşık Veysel\'in \'Vatan\' şiiri okundu. MAKÜ Türk Müziği Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı, bu tür konserleri her yıl geleneksel olarak düzenlemeyi düşündüklerini söyledi. Konser sonunda MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Zeki Nacakcı ve orkestra üyelerine çiçek takdim etti.

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