(Görüntülü Haber) MAKÜ'de gelişim planı toplantısı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi\'nde (MAKÜ) Burdur İl Gelişim Planı kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere İl Gelişim Planı toplantısı yapıldı.Burdur Valiliği öncülüğünde, MAKÜ teknik ve akademik desteğiyle başlatılan çalışmaya ilişkin MAKÜ Burdur Gelişim Merkezi\'ndeki toplantıya Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Planlama Müdürü Zekeriya Bölükbaşı, Gelişim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Murat Alparslan, MAKÜ Gelişim Planı moderatörleri ve moderatör yardımcıları katıldı. Gelişim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Murat Alparslan, Türkiye\'de yapılmış 8 il gelişim planını incelediklerini ve hepsinin ortak noktasının ille alakalı bir envanter çalışması olduğunu belirterek, İncelediğimiz gelişim planlarında geleceğe dair projeksiyon önerileri, kısa- orta ve uzun vadede strateji önerileri bulunmuyordu. Bu kısım dikkatimizi çektiği için odak noktamız burası olsun istedik. Hazırladığımız moderatör rapor formatında özellikle bazı başlıklar belirledik. Bulunduğumuz ilin özelliklerine göre tarım, hayvancılık, madencilik ve taş ocakçılığı, sanayi, turizm, ticaret, finans, sağlık, gençlik ve spor, çevre ve mekânsal gelişim gibi tema başlıkları oluşturduk. Bu planı 1 yıl içerisinde bitirip kitaplaştırmayı düşünüyoruz\" dedi. Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, planlamanın önemine değinerek, \"Bu ve buna benzer planlarda zaman çok önemlidir. Çünkü zamanlamayı iyi yapamazsanız verimli sonuçlar alamazsınız. Burdur İl Gelişim Planında 13 tema belirlendi ancak bunlarda ekleme, çıkarma veya alt başlıklarda çalışma gibi durumlar da olabilir. Toplantıları yerinde yapmanın da faydalı olacağı inancındayım. Turizm, sanayi ve hayvancılık gibi yerinde inceleyebileceğimiz konularda toplantıların kırsalda yapılması taraftarıyım. Böylece oradaki ilgili kişiler de katkı sağlayabilir\" diye konuştu. Vali Şerif Yılmaz da Burdur\'un elinde Burdur\'la ilgili yapılacak olan çalışmalarda pek bir kaynak olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: \"Herkes haklı söylemlerle, farklı bakış açısına göre bir önceliği, bir görüşü var. Bu da ister istemez planlamalarda yapılan çalışmalarda tek bir ses, tek bir yumruk haline gelmemize engel oluyor. Bunun için önümüze bir hedef koyalım. Yapılması gereken çalışmayı hep beraber gerçekleştirelim. Ve nihai kararı da tüm ilimizin katmanları, tarafları, kişileri dahil olup bu hedefi gerçekleştirme yönünde adım atalım istedik. Böyle bir çalışmaya başladık. Ben bunun hayata geçirilmesi için de elimizde çok büyük bir kaynağın olduğunu, MAKÜ\'nün de bunu yapabilecek güçte, kabiliyette olduğunu, yeterli personelin de bulunduğunu düşünerek, rektörümüzle böyle bir düşünceyi paylaşınca sevinerek karara vardık. Buradaki çalışmaları sizler yöneteceksiniz. Tüm kurum ve kuruluşlar, ilgili tüm iş ve işlemlerle ilgili herkes bu çalışmanın içine dahil olacak. Şehirle ilgili yapılacak her çalışmada üniversitenin katkısı olursa o üniversite şehrin lokomotifi olur ki her ilde üniversite kurulmasının sebeplerinden biri buydu.\"