(Görüntülü Haber) MAKÜ'de Ahilik Konferansı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi\'nde (MAKÜ) Toplumsal Değerlerin İnşasında Ahilik İlkeleri konulu konferans düzenlendi. MAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından \'Toplumsal Değerlerin İnşasında Ahilik İlkeleri\' konulu konferans düzenlendi. MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu\'nda İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karagül\'ün moderatörlüğündeki konferansa Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü öğretim görevlisi Kazım Ceylan ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Güneş konuşmacı olarak katıldı. İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karagül, Ahilik Haftası dolayısıyla üniversite olarak kültürel bir faaliyette bulunmak için konferansı düzenlediklerini kaydetti. Karagül, cep telefonlarında, bilgisayarlarda işletim sistemleri olduğunu, değerlerin de toplumların işletim sistemleri olduğunu belirtti. Öğretim görevlisi Mustafa Ceylan, Ahiliğin imanın amele dönüştüğü, Osmanlı\'nın cihan devleti olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi bir sistem olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Mustafa Güneş de Ahiliğin kelime anlamının \'kardeş\' olduğunu belirterek, Ahilerin çok kültürlü, cömert insanlar olduğunu belirtti. Konferansa Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Çağlar, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Kalkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.