(Görüntülü Haber) Makina Mühendisleri Odası: Dış cephede kullanılan malzeme yetersiz

Makina Mühendisleri Odası: (Hastanedeki yangın) Dış cephede kullanılan malzeme yetersiz Özgür Deniz KAYA - Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA\'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün meydana gelen yangınla ilgili TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, dış cephede kullanılan malzemenin ve duman tahliye sisteminin yetersiz olduğunu ileri sürdü. Kılıç, çöp konteyneri veya klima cihazının ısınması sonucu yangının çıkmış olabileceğine dikkat çekti. Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi\'nde bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. TMMOB MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, yangının sebebi ile ilgili olarak \"Ya bir çöp konteyneri ya da bir klima cihazının ısınması sonucu alev alması olabilir\" dedi. Kılıç, \"Burada asıl söylenmesi gereken şey, dış cephede kullanılan malzemenin yetersiz olduğudur. Yan binayı da etkileyecek şekilde siyah bir duman görüyoruz. Bu gerçekten olmaması gereken bir şey. 3 saat süren bir yangında duman içeriye nüksediyor ve tahliyesi yapılması gerekirken insanları etkiliyor. Bu da bize gösteriyor ki, içerideki duman tahliye sistemi de yetersiz. Merdivenlerdeki basınç sistemi uygun mudur? Söndürme, kurtarma, ilk yardım ekibi devreye girmiş midir?\" diye konuştu. YANGINA İKİ SAAT DAYANIKLI BÖLÜMLER OLUŞTURULMAMIŞ Yangın öncesi alınması gereken tedbirlere değinen Kılıç, \" \'Kompartıman\' dediğimiz iki saat süreyle yangından etkilenmeyen yapı elemanlarının kullanıldığı odacıkların olması gerekiyor. İlkyardım ekiplerinin devreye girip tahliye etmesi gerekiyor. Böyle bir ilkyardım çalışması ve yangına korunaklı duman tahliyesinin olmadığına dair bir tespitimiz var. Bunların yaşanmaması için önlem almak gerekiyor\" diye konuştu. 2011\'DEKİ YANGINDAN SONRA ÖNLEM ALINMALIYDI Daha önce aynı yerde 2011 yılında çıkan yangını hatırlatan Kılıç, yaptığı açıklamada, \"2011\'de aynı binada meydana gelen yangında önlem alınmış olsaydı bugün buna sebebiyet verilmeyecekti. Kullanılan malzeme yanıcı bir malzeme. Kullanılmaması gereken bir malzeme. Ya bir çöp konteyneri ya da bir klima cihazının ısınması sonucu alev alması olabilir\" dedi. Yangın öncesi denetimlere dikkat çeken Kılıç, şöyle konuştu: \"Bu bina yapılırken yeteri kadar kontrol edilmiş midir? Bunun sorumlusu kimlerdir? Kullanılan malzeme yangın yönetmeliğine uygun bir malzeme değildir. Bina aşağıdan yukarıya alev şeklinde yanmıştır. Yönetmeliğe göre yüksekliği 28,50 metreden fazla olan binalarda dış cephenin zor yanan malzemelerden oluşması gerekir. Zor yanan malzeme, alev vurduğu zaman 1 metre çapını yakar ve daha fazla ilerlemez. Buradan da görüyoruz ki boydan boya alev alan bir yangın tamamen uygun olmayan bir malzemeden üretilmiş ve inşaat aşamasında kullanılmış. Periyodik olarak her yıl en az 1 defa kontrol edilmesi gerekiyor. Yapı denetim şirketleri, kontrol mühendisleri, bu inşaatın sahipleri... Bu tür yangınların çıkmasında hepsinin sorumluluğu var. 2013 yılından sonra ruhsat ve iskan alma görevi belediyelere verildi. Kullanılan malzeme denetim altına alınmalıdır.\" KONTROLLERİN SONUCU İÇ AÇICI DEĞİL Malzemelerin yeterli olup olmadığının kontrolü zamanında yapılması gerektiğine dikkat çeken Kılıç, \"Kontrol mühendisleri de belediyeler de müteahhitler de bu işten sorumlu. Sadece kamu kurumları değil diğer binalarda da tesisatlarda yapmış olduğumuz kontrollerde iç açıcı olmayan şeylerle karşılaşıyoruz. Yangın boru sistemlerindeki suyun olmaması, yangın depolarının boş olması, hidrofor sistemlerinin çalışmaması her zaman karşılaştığımız şeyler. Bunun üzerine düşüp gerekli periyodik kontrollerin yapılması gerekiyor\" dedi.