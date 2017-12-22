(Görüntülü Haber) Mahmut Esat Bozkurt ölümünün 74'üncü yılında anıldı

Latif SANSÜR KUŞADASI (Aydın), (DHA)TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin hukuki temellerinin atılmasında büyük payı bulunan Atatürk\'ün yakın arkadaşlarından, eski Adalet Bakanları\'ndan Mahmut Esat Bozkurt, ölümünün 74\'üncü yılında, memleketi Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde törenle anıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın şubeleri, Aydın Barosu ile Kuşadası Belediyesi\'nin düzenlediği bir dizi etkinlik ile Atatürk\'ün Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, ölümünün 74\'üncü yılında anıldı. Bozkurt önce Kuşadası Selçuk Karayolu üzerindeki Arvalya mevkiindeki mezarı başında dualarla anıldı. Ardından Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi\'ne geçildi. Buradaki törende Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Bozkurt\'un ismini taşıyan torunu Mahmut Esat Bozkurt ve çok sayıda Kuşadalı katıldı. Bozkurt\'un ismini taşıyan torunu Mahmut Esat Bozkurt, törene göğsünde dedesinin İstiklal Madalyası ile katıldı. Anma töreni, Mahmut Esat Bozkurt\'un aynı ismi taşıdığı dedesini anlatmasıyla başladı. Ardından konuşan CHP\'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da hemşehrileri Mahmut Ezat Bozkurt ile gurur duyduklarını belirtip, Kurtuluş Savaşı\'ndan sonra Cumhuriyet\'in en temel taşlarını tek tek döşüyor. İktisat Bakanı olarak iki dönem, sonra Adalet Bakanı olarak Mustafa Kemal Atatürk ile beraber Cumhuriyet için çalışıyor diyerek bu ülke için bu gün de mücadele verecek Bozkurtlar olduğuna inandığını söyledi ŞARTLARI DEĞERLENDİRMEK GEREKİR Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da Mahmut Esat Bozkurt ile ilgili farklı değerlendirmelerin yapıldığını belirtip, Bugünün şartlarıyla Bozkurt\'un cümlelerini değerlendirmek çok kolaycılık olur, onu eksik ve yanlış anlarız. Onun düşüncelerini yıkılmış çökmüş ve paylaşılmayı bekleyen, sürekli toprak kayıplarıyla ağır göçler veren bir imparatorlukla düşünmek zorundayız. Hangi şartlarla fikriyatının geliştiğini, olgunlaştığını bilirsek yaptığı devrimin ve yaptığı her işin arkasındaki gerçekler anlaşılır. Dolaysıyla Bozkurt\'un ve Atatürk\'ün milliyetçiliği yıkıcı değil, yapıcı bir milliyetçiliktir. Ve bu milliyetçiliğin bu günkü çıkış yolu olduğu, Ortadoğu\'nun da yeniden birlik ve beraberlik içinde devam edebilmesi için reçetenin orada olduğunu bilmemiz lazım dedi. Mahmut Esat Bozkurt\'un Cumhuriyet\'in temeli sayılan birçok yasa ve çalışmaya imza attığını hatırlatan Feyzioğlu, Bütün büyük devrimleri trilyonluk saraylardan yapmıyor. Bu devrimleri Ankara garındaki bir vagonda yaşayarak yapıyor. Yani tüm çalışma ofisi bir vagon. Bunları yapacak kadar bilgili, kültürlü olmasına rağmen, Atatürk kendisine Maarif Vekilliği önerdiğinde, \'O konuda bilgim ve kabiliyetim yeterli değildir\' diyecek kadar büyük bilim insanıdır diyerek, Bozkurt\'un uygulamaları ve fikirleriyle adalete verdiği önemi anlattı. ADALETİN TECELLİ ETTİĞİNE İNANILMASI GEREKİR Bozkurt\'un bir gezisinde Alanya hakiminin kendisini karşılamaya gelenler arasında yer almadığının belirtilmesi üzerine, Biz onun ayağına gideriz, çünkü o hakim dediğini hatırlatan Feyzioğlu, Adalet mülkün, yani ülkenin temelidir. Adalet mekanizmasına güven yıkılırsa ülke temelsiz kalır. Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanların bir kere değil beş kere, defalarca düşünüp tartıp, ondan sonra cümlelerini sarf etmesi gerekir. Cumhurbaşkanı, eşi ağaca çıkan kadını yanına çağırıp \'Eşinin dosyasına bakarız diyor. Ardından eşi tahliye edildi. Belki o kadının eşi zaten tahliye edileceği için tahliye edildi. Belki kimse hakimi arayıp, \'Dosyaya bak\' demedi. Ama adaletin tecelli etmesi kadar, adalettin tecelli ettiğine herkesin inanması gerekir. Bu sebeple, \'Alanya hakiminin ayağına biz gideceğiz\' diyerek tüm ülkeye ders veren Bozkurt\'un tavrı bize gerekiyor diye konuştu.