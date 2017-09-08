(Görüntülü Haber) Mahkeme Başkanından darbeci binbaşıya; 'Düzgün konuş'

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi. Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasında, koruma polisi Mehmet Çetin\'i şehit ettiği ileri sürülen, binbaşı Şükrü Seymen, esasa ilişkin savunma yaptı. Seymen\'in savunmasında \"Aleyhimize hiçbir delil sunamayan iddia makamının 50\'ye yakın ifadeyi görmezden gelmesi manidardır\" demesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Nereden biliyorsun görmezden geldiğimizi. Kimseyi suçlayamazsın. Seni düzgün konuşmaya davet ediyorum\" dedi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sürüyor. Duruşma öncesi özel hareket polisleri çatılarda konuşlanırken, çevik kuvvet tarafından da çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler\'de görevli binbaşı olan sanık Şükrü Seymen, duruşmada esas hakkında savunma yaptı. Seymen, \"5 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu\'nun raporunda Marmaris\'e bizden önce başka grubun geldiği, çatışma çıktığı ve zayiat verildiği ortadır. Görgü tanıklarının verdikleri ifadeler de raporu doğruluyor. Hür irademizle ifade vermemize rağmen, iddia makamı ilk ifadeleri dikkat ediyor. Bu ifadelerin döve döve alınmadığını nereden bilebileceksiniz? Polisleri kimin şehit ettiği ortadadır. 50\'ye yakın tanık, sis bombası, gaz maskesi kullandığını söylüyor. Bizde bunların hiçbiri mevcut değildi. Aleyhimize hiçbir delil sunamayan iddia makamının 50\'ye yakın ifadeyi görmezden gelmesi manidardır\" dedi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, \"Nereden biliyorsun görmezden geldiğimizi. Kimseyi suçlayamazsın. Seni düzgün konuşmaya davet ediyorum\" dedi. Duruşma, Seymen\'in ifadesi ile sürüyor.