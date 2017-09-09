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(Görüntülü Haber) Mahallelinin bağımlı korkusu

Bülent TATOĞULLARI- Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, sahibi tarafından yapımı durdurulan inşaata yerleşen madde bağımlıları, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

09 Eylül 2017 18:01

Bülent TATOĞULLARI- Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da, sahibi tarafından yapımı durdurulan inşaata yerleşen madde bağımlıları, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, BİMER\'e şikayette bulundu. Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi 2205 Sokak\'ta, 2 katlı bina, yapımı devam ederken müteahhidi bir suçtan dolayı tutuklanınca tamamlanamadı. Kimsenin ilgilenmediği inşaata zamanla evsiz ve madde bağımlıları yerleşti. Özellikle inşaatta kalan madde bağımlıları bölge sakinlerini terdin ediyor. Muhtarlık ve belediye başvurarak önlem alınmasını isteyen mahalle sakinleri, çağrılarına cevap alamayınca çareyi BİMER\'e şikayet etmekte buldu. BİMER\'e şikayette bulunan mahalle sakinlerinden Oğuzhan Yeşil, konuyla ilgili polise de başvurduğunu söyledi. Polisin zaman zaman kontrol için geldiğini, kimlik kontrolü yaptığını, binada uyuşturucu madde kullanıldığını tespit ettiğini anlattı. Kontroller sırasında uyuşturucu kullanan bir kişinin de gözaltına aldığını kaydeden Yeşil, \"Ekipler inşaatı belediye aracılığıyla kapattıracağını söyledi. Ancak aradan geçen zamana rağmen bir şey yapılmadı. Madde bağımlıları halen burayı kullanıyor. Mahalleli tedirgin. Çocuğumuzu kapının önüne çıkartamıyoruz\" dedi. GİREN ÇIKAN BELLİ DEGİL Aynı mahallede oturan 65 yaşındaki Hatice Sarı ise binaya girenin çıkanın belli olmadığını belirterek, konuyu polise bildirdiklerini söyledi. Polis geldiğinde madde bağımlılarının kaçarak uzaklaştığını vurgulayan Hatice Sarı, \"Bağımlılar, polis gittikten sonra tekrar geliyor. Bu kez bize küfür edip tehdit ediyorlar. Giren çıkan belli değil. Alkol, uyuşturucu kullanıyorlar. Korkudan sokakta yürüyemez hale geldik\" diye konuştu. \'ENGELLİ ÇOÇUĞUM VAR\" Aynı sokakta oturan Döndü Boyunlu ise engelli çocuğunun olduğuna değinerek, \"İnşat yatak odamın tam karşısında. Balkona çıktığımda ister istemez birçok şey görüyorum. Artık şikayet etmekten bıktık. Buradan geçerken korkuyorum. Nasıl önlem alınacaksa biran önce alınsın \"dedi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, polis binayı sürekli kontrol altında tuttuğunu, ancak, bunun bir çözüm olmadığını söyledi. Binanın kapanması için belediyeye bildirim yapıldı. Onu bekliyoruz\" diye konuştu. Muhtar Demir, 5 yıldır çözüm beklediklerini ifade etti.

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