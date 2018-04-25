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(Görüntülü Haber) Mahalleli, yanan evi bahçe hortumuna bağladıkları suyla söndürmeye çalıştı

Cavit AKGÜN / MİLAS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Milas ilçesindeki bir evde elektrik kontağından çıkan yangın büyük çaplı maddi hasara yol açtı

25 Nisan 2018 21:19

Cavit AKGÜN / MİLAS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Milas ilçesindeki bir evde elektrik kontağından çıkan yangın büyük çaplı maddi hasara yol açtı. Bazı mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden, evlerinden çektikleri bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etti. Kırsal Gürçamlar Mahallesi\'nde yaşayan çoban Ömer Şen\'e ait 2 katlı evde, bugün saat 16.00 sıralarında, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm evi sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Bazı mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden yangına, evlerinden çektikleri bahçe hortumlarıyla su tutarak müdahale etti. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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