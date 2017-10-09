(Görüntülü Haber) Mahalleli, 1 kişinin öldüğü kaza sonrası yolu kapatıp eylem yaptı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Çiftçi öldü. Kaza sonrası yolu kapatan mahalleli, kazaların sık yaşandığı bölgede önlem alınmasını istedi.



Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi\'nde bulunan Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı\'nda meydana geldi. Mahalleden bulvara çıkan Hüseyin Çiftçi yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 SM 691 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Çiftçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülen Çiftçi, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi. Çiftçi\'nin cesedi otopsi için morga konuldu.



MAHALLELİ YOLU KAPATTI



Kaza sonrası bulvarı taş ve at arabalarıyla çift yönlü trafiğe kapatan mahalle sakinleri eylem yapıp kazaların sıklıkla yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alınmasını istedi. Çevik kuvvet polisleri ile TOMA\'nın sevk edildiği olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül\'ün görüşüp sorunu yetkililere ileteceği sözünü vermesinin ardından kalabalık eyleme son verdi.