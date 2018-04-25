(Görüntülü Haber) Maganda kurşunuyla ölüme müebbet hapis cezası

Serpil KIRKESER / İstanbul,(DHA)



KÜÇÜKÇEKMECE\'DE rastgele sıktığı kurşunların isabet etmesi sonucu 22 yaşındaki Mert Arabalı\'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Burak Büyükbay (27) karar duruşmasında “Kasti bir hareketim yoktur. Hedef gözetmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı\" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Büyükbay\'ı “Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis ve “Ruhsatsız silah taşıma\" suçundan da 2 yıl 2 ay ile bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanığa “iyi hal\" indirimi uygulamadı.





SAVCI: TEKRARLI ATIŞLARLA ÖLDÜRMÜŞTÜR



Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burak Büyükbay ile taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı Selçuk Cengiz, “Sanık Büyükbay tamamen sebepsiz yere hedef gözeterek, nişan alarak, hedefi tabancası ile izleyerek tekrarlı atışlarla Mert Arabalı\'yı öldürmüştür. Sanık, “kasten öldürme\" ve “ruhsatsız silah kullanma\" suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur\" dedi.





“SANIK VURDUM VURDUM DİYE BAĞIRMASI HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYMAKTADIR\"



Mert Arabalı\'nın ailesinin avukatı olayda nitelikli adam öldürme şartlarının mevcut olduğunu ve sanığın “kasten adam\" öldürmeden cezalandırılmasını talep ederek şunları söyledi: Olası kastın unsurları oluşmamıştır. Atış fazlalığı, isabet edilen bölge, sanığın \'Vurdum, vurdum\' diye bağırması haklılığımızı ortaya koymaktadır. Sanık cezalandırılsın.





\"OLAYIN OLASI KASTLA İŞLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ\"



Sanık Büyükbay\'ın avukatı da müvekkilinin daha önce saldırıya uğradığı için tabanca taşıdığını belirterek, “Saldırıya maruz kalacağı zannıyla ateş etmiştir. Dört atış vardır. Oysaki tabanca da 11 mermi vardır. Olayın olası kastla işlendiğini düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.





SANIK: KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI



Sanık Burak Büyükbay da “Kasti bir hareketim yoktur. Hedef gözetmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı\" dedi.





MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, “kasten öldürme\" suçunun işlediğinin sabit olduğunu kaydederek, sanık Büyükbay\'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişte ruhsatsız silah taşımdan adli sicil kaydı olmasına rağmen yeniden ruhsatsız silah taşımaya başladığını ve bu silahla da insan öldürdüğünü kararında belirten mahkeme heyeti, sanığın olumsuz geçmişini göz önünde bulundurarak \'iyi hal\' indirimi uygulamadı.







SANIĞA RUHSAT SİLAH TAŞIMADAN DA CEZA VERİLDİ



Sanık Büyükbay\'ı \'Ruhsatsız silah taşıma\' suçundan da 2 yıl 2 ay hapis cezası ve bin TL adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Büyükbay\'a bu suç yönünden de aynı gerekçelerle \'İyi hal\' indirimi uygulamadı. Mahkeme heyeti sanık Büyükbay\'ın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.





İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Küçükçekmece\'de 2 Kasım 2016 tarihinde şüpheli Burak Büyükbay, elinde bulunan silah ile sokakta ateş etmeye başladı. Şüpheli Büyükbay\'ın silahından çıkan kurşunlardan bir tanesi Mert Arabalı\'ya isabet etti. Yaralanan Mert Arabalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vücudundan bir adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası tespit edilen Arabalı\'ya atışın uzak atış mesafesinden yapıldığı tespit edildi. Şüpheli Büyükbay, ifadesinde husmetli olduğu şahısları gördüğünü sanarak eylemi gerçekleştirdiğini, Arabalı\'yı hedef almadığını savundu. Şüpheli Büyükbay\'ın başkalarına isabet edebileceğini öngörmesine rağmen \'olursa olsun\' şeklinde hareket etmek suretiyle silahla ateş ettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Büyükbay\'ın, Mert Arabalı\'nın ölümüne olası kast ile sebebiyet verdiği kaydedildi. İddianamede şüpheli Burak Büyükbay\'ın “Olası kast ile adam öldürme\" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar ve “Ruhsatsız silah bulundurma\" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.