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(Görüntülü Haber) Maganda kurşunu ile yaralanan köpek ameliyat edildi

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te iddialara göre silahla vurulan bir köpek, ihbar üzerine alınarak götürüldüğü Kocaeli Büyükşehir Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyat edildi

12 Eylül 2017 18:47

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te iddialara göre silahla vurulan bir köpek, ihbar üzerine alınarak götürüldüğü Kocaeli Büyükşehir Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde ameliyat edildi. Halkevi mevkinde dün akşam saatlerinde maganda kurşunu ile vurulduğu iddia edilen bir köpek zabıta ekiplerince Kocaeli Büyükşehir Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürüldü. Köpeğin sol bacağından kurşunun girip çıktığı belirlenirken köpek bugün ameliyata alındı. Yaklaşık bir saatlik ameliyatla köpeğin yarası tedavi edildi. Kocaeli Büyükşehir Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde görevli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınaktan sorumlu veteriner hekim Mehmet Çetinkaya \"Dün bize bir köpeğin kurşun yaralanması ihbarı geldi. Bizde İzmit Belediyesine haber verdik ve ekipler ivedi şekilde köpeği bize getirdiler. Sağlık muayenelerini yaptıktan sonra bugün operasyona karar verdik ve operasyonu gerçekleştirdik. Yara yeri kürek kemiğinin üst tarafında bir kurşun yaralanması olduğunu tespit ettik ve kurşun üstten girmiş alttan çıkmış. Biz tabi hemen yara bölgesini açtık. Yara bölgesini açtığımız zaman kemik dokuda ve yumuşak dokuda travma ve zedelenme olduğunu tespit ettik. Bunları temizledik ve eski haline olabildiğince getirmeye çalıştık ve tekrar yara dokuyu kapattık. Şu anda köpeğin durumu çok iyi durumda. Hayati bir tehlikesi yok. Aynı zamanda köpeğimizin kısırlaştırma işlemini de gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 günlük bir istirahat süresi geçirecek iki operasyon geçirdiği için on gün sonra tekrar doğaya çıkıp koşup oynayabilecek hale gelecek.\" diye konuştu.

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