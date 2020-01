(Görüntülü Haber) Maganda kurbanı Ahmet, artık mezarında kartalın kanatları altında

İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul, DHA Beşiktaş, Sultangazi\'de yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşun ile 17 yaşında ağır yaralanan ve 2 yıl 11 gün sonra yaşam mücadelesini yitiren lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş\'un son dileği \'Kara kartallı mezarı\' yaptırdı. Failin yakalanmamasına tepki gösteren gözü yaşlı anne Zeynep Çavuş, \"Yüreğim yanıyor, gözlerim yaşlı. Bu ne benim yanan yüreğime ne de toprağın altında yatan oğluma reva\" derken, yaptırılan mezar için \"Emre artık sonsuzluk uykusunda çok sevdiği kartalın kanatları altında uyuyor\" dedi. Gazi Mahallesi\'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun ensesine isabet etmesi sonucu omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, ailesinin kıt olanakları ile 2 yıl 11 gün sürdürülen tedavi ve yaşam mücadelesini 13 Ağustos 2017\'de yitirdi. Koyu Beşiktaş taraftarı olan, hastane odasında bile maçları izleyen, Kulüp Başkanı Fikret Orman ile birlikte çok sayıda tanınmış ismin sürekli ziyaret ederek moral vermeye çalıştığı liseli Ahmet Emre\'nin vefat etmeden 10 gün kadar önce yerel gazeteci babası Bülent Çavuş\'a, \"Ölürsem bana siyah-beyaz mezar taşı yaptır\" dediği ortaya çıktı. Bunun sosyal medyada duyulması ardından Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, vasiyet gibi bu isteği Başkan Fikret Orman ve yönetim kuruluna iletti. Yönetim Kurulu\'nda daha önce benzeri olmayan bir uygulama ile Ahmet Emre Çavuş\'a ön ve arkasında \'Kara Kartal\' logosu bulunan özel mezar yaptırılması kararlaştırıldı. Ailenin önerilen taşlar arasında seçim yapılması ardından mezarcı Ali Uçar\'ın 10 günü atölyede olmak üzere yaklaşık 20 günlük çalışması ile mezar tamamlandı. \"1 KURŞUNLA 4 KİŞİLİK AİLE VURULDU\" Her sabah eşi ile mezarlığa giderek oğlunun başında gözyaşı döken Bülent Çavuş, siyah-beyazlı kulübün yöneticilerine oğlunun bu son arzusunu yerine getirdikleri için ve Sultangazi ile Beşiktaş Belediyesi\'ne de burada çevre düzenlemesi yaptıkları için teşekkür ederken, kişisel silahlanmanın önlenmesi için sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyı yineledi. Çavuş, bu yıl kasım ayına kadar 1575 kişinin rastgele ateşlenen silahlarla öldüğünü belirterek, \"Yeni Emrelerin ölmemesi, ailelerinin ağlamaması için bunun çözülebileceği tek yer meclistir. Bir kurşunla oğlum Emre\'nin yanı sıra anne, baba ve kardeşi vuruldu. Cumhurbaşkanına çıkıp bu derdimizi anlatmak istiyoruz. Ahmet Emre, ayağa kalkmayı, yaşamayı istedi. Zanlı ise kayıtlarda bulunamıyor. Failin yakalanması için o insanın rahat gezmesi vicdanımızı yaralıyor\" dedi. \"BU BİZE REVA MI?\" Oğlu Ahmet Emre için aylarca yoğun bakım servislerinin önünde beklemek zorunda kaldığı için çalıştığı Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu\'na hizmet veren taşeron firmadaki \'Bakıcı annelik\' görevinden ayrılarak işsiz kalan anne Zeynep Çavuş, oğlunun mezar taşındaki fotoğraflını öperken gözyaşlarını tutamadı. Gözü yaşlı anne Çavuş, \"Ahmet Emre 2 yıl 11 gün yaşam mücadelesi verdi. \'Riskli\' denilen son ameliyatı da başarılı geçti ama bir enfeksiyonla hayata veda etti. Beşiktaş’a aşıktı. Hastane odası Beşiktaş forma ve aksesuarları ile doluydu. Kulüp Başkanı Fikret Orman ve yöneticileri sayesinde sonsuzluk uykusunda çok sevdiği kartalın kanatları altında uyuyor. Artık kişisel silahlar olmasın. Başka Emreler ölmesin; benim gibi başka anneler ağlamasın. Oğlum, genç yaşta toprağın altında. Benim her gün yüreğim yanıyor gözlerim yaşlı. Bu ne benim yanan yüreğime, ne gencecik oğluma reva. Her kim ise yakalansın en ağır cezasını çeksin.\"