(Görüntülü Haber) Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta özel bir maden ocağında çalışan maden işçisi 49 yaşındaki Yakup Karataş\'ın sağ bacağı devrilen kömür vagonunun altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Karataş\'ın bacağı diz altından kesildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Üzülmez Mahallesi\'ndeki özel şirkete ait maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan maden işçisi Yakup Karataş\'ın sağ ayağı devrilen kömür vagonun altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından kaldırılan vagonun altından kurtarılan Karataş, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karataş\'ın ezilen bacağı diz altından kesildi. Yoğun bakıma alınan Karataş\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.