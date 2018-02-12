(Görüntülü Haber) Madalyalı kayakçılar pist istiyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de kar yağışının az olması ve kayak pistinin bulunmamasına rağmen kayakçılar, Ketençimen mevkisinde kendi imkanlarıyla antrenman yapıyor. Kayak Milli Takımı\'nda 4 yıldır görev yaptığını belirten Büşra Çelebi, kentte kayak sporuyla uğraşan yaklaşık 50 sporcu olduğunu söyledi. Niğde\'de, geçen yıl kendi imkanlarıyla hazırlanan 12 sporcunun farklı yarışmalarda madalya aldığını kaydeden Çelebi, \"Burada, çok kısıtlı imkanlarımız bulunmaktadır; fakat kısıtlı imkanlara rağmen kendi çabalarımızla burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz Ketençimen mevkisinde kar var; ama bir tesisimiz yok. Burada bir kayak tesisinin olmadığından bizler de sporcularımızı kendi imkanlarımız doğrultusunda buraya getirip, antrenman yaptırıyoruz. Bir kayak tesisimizin olmaması ve imkansızlıklara rağmen Niğde\'deki kayakçılarımız, 2017 yılında 12 madalya kazandılar. Destek bekliyoruz\" dedi. \'TESİS İSTİYORUZ\' Milli Takım Kayak Federasyonu Niğde İl Temsilcisi ve kayak antrenörü Bekir Şenkaya ise sporcularıyla kendi imkanları ile antrenman yaptıklarını söyledi. Şenkaya, \"Ketençimen mevkiimizde göründüğü gibi kar var; ama bir tesisimiz yok. Burada bir kayak tesisinin olmadığından bizler de sporcularımızı kendi imkanlarımız doğrultusunda buraya getirip, antrenman yaptırıyoruz. Şu an Niğdeli kayakçılar olarak kayak sporunda iyi yerlerde bulunmaktayız. Bir kayak tesisimizin olmaması ve imkansızlıklara rağmen Niğde\'deki kayakçılarımız, 12 madalya kazandı. Bizim malzeme eksiğimiz var, kayak pistimiz yok. Bizler kendi pistimizi kendimiz açıp, antrenmanlar yapıyoruz. Gençlik spor il müdürümüzün yardımlarıyla araç sıkıntımız ortadan kalkıyor; ancak biz tesis istiyoruz\" diye konuştu.