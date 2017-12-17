(Görüntülü Haber) Madalya avcısı aile

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 30 yılı aşkın süreden bu yana atıcılık sporuyla uğraşan 44 yaşındaki Fatma Erdoğan, izinden gelen ikiz kızları; 18 yaşındaki Gökçe Simge Arslan ile Göksu Özge Arslan ve oğlu 20 yaşındaki Arda Batuhan Arslan\'la birlikte, 1800 madalya ve 300 kupa kazanarak önemli başarıya imza attı. Çocuklarına antrenörlük de yapan Fatma Erdoğan, takdir topladı. Efeler ilçesinde eşinden boşanan 2\'si ikiz 3 çocuk annesi Fatma Erdoğan, ailesi ile birlikte atıcılık sporunda elde ettikleri başarıyla dikkat çekti. \'Kupa avcısı\' aile, Fatma Erdoğan\'ın bu spor dalına başladığı 1985 yılından günümüze 1800 madalya ve 300 kupa kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Çocuklarına anne, hem de baba olan Fatma Erdoğan, ayrıca antrenörlüklerini de yaparak ülke için başarılı sporcular yetiştirmiş oldu. AİLESİNDEN GİZLİ BAŞLADI Atıcılık sporuna 1985 yılında, Sakarya\'da, ailesinden gizli başladığını anlatan Fatma Erdoğan, şöyle dedi: \"İlk atışlarım çok güzeldi ve antrenörüm de çok beğendi. Evden gizli gittiğim için bir daha gidemedim. Antrenörümüz eve kadar geldi. Ailemden, atıcılık sporuna katılmam için izin istedi. Ben çok korkmuştum izin vermeyecekler diye. Ancak tam tersi oldu ve babam izin verdi. Spora başladım ve bir anda o dönemde 60 civarında madalya aldım. Türkiye çapında çok sayıda şampiyonluğum, bir de Balkan şampiyonluğum var. 1987 yılında yılın sporcusu seçildim. Bu benim için çok özeldir, çünkü ben birinci olmuştum. Tanju Çolak ise ikinci olmuştu. Çocuklarım da yarışmalara katıldıktan sonra şu ana kadar 1800 madalyamız ve 300 kupamız oldu.\" \"YANIMDA GELİP GİDERKEN SPORCU OLDULAR\" Yanında sürekli çocuklarını götürmek zorunda kalan anne Erdoğan, onların da sporcu olmasına neden olduğunu ifade ederek, \"Çocuklarım küçük yaşta olduğundan sürekli atışlara gidiyordum. Eşimden ayrıldığım için evde yalnız kalmasınlar diye gittiğim her yarışmaya onları da yanımda götürüyordum. Çocuklarım beni her yarışmada dikkatle izliyordu. İkiz kızlarımdan birisini poligonda atış yapabilecek mi diye deneme yaptık. Solak olan kızım bile sağla atış yaptı. Ogün hepsi de güzel atışlar yapınca üçüne de lisans çıkarttım. 9-10 yaşlarından itibaren de yarışmalara katılmaya başladılar. 11 yaşında ise ilk derecelerini ve Türkiye birinciliklerini aldılar\" dedi. \"1000\'DEN FAZLA ÖĞRENCİM OLDU\" Çocuklarının annesi ve antrenörü olduğunu ve aynı zamanda 3 çocuğuna da antrenörlük belgesi aldığını belirten Erdoğan, \"12 yıldır antrenörlük yapıyorum. Bu sürede sadece kendi çocuklarımı değil, 1000\'e yakın öğrenci yetiştirdim. Bugüne kadar elde ettiğim başarılar da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün de çok büyük katkıları oldu. Onların bizlere var etiği ortamların etkisi çok büyük. Aldığımız kupa ve madalyaları artık koyacak yer bulmakta zorlanıyoruz. Bu sporu seviyorum ve yapabildiğim kadar sürdüreceğim\" dedi. İKİZLER, REKORLARINI EGALE EDİYOR Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1\'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki ikiz kardeşler Gökçe Simge Arslan ve Göksu Özge Arslan ise başarılarını annelerine borçlu oluklarını söyledi. Göksu Simge Arslan, \"Annemle birlikte yarışmalara gitmek zorunda kalıyorduk. Bu nedenle atışa biraz merak sardık. Antrenmanlarda birlikte çalışıyorduk. Sonra buralara kadar geldik. İyi ki de gelmişiz. Takım halinde ikizimle birlikte toplam 2 rekor, 1 de egalemiz var. Müsabakalarda artık kendi rekorumuzu kırmaya çalışıyoruz\" dedi. Göksu Simge Arslan ise, olimpiyatlara hazırlanmak ve iyi bir başarı elde etmeyi hedeflediğini anlatırken, \"Önce milli takım sonra da olimpiyatlara girmek istiyorum. Antrenman dışında annem antrenörümüz olduğu için evde ağırlık ve denge çalışmaları olsun birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Annemin antrenör olması bu konuda çok büyük avantaj oluyor. Başarılı olmamda daha çok yardımcı oluyor. Bu konuda çok avantajlı ve şanslı olduğumuzu düşünüyorum\" diye konuştu. CUMHURBAŞKANI YILIN SPORCUSU SEÇTİ Erdoğan\'ın çocuklarından Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitim Bölümü 3. sınıf öğrencisi 20 yaşıdaki Arda Batuhan Arslan ise, \"Bu spora annem sayesinde gidip gelirken özenerek başladık. Annem antrenörümüz olduğu için bize çok yardımcı oldu. Bu spora başladıktan sonra ailecek başarıdan başarıya koştuk. 2012 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yılın sporcusu seçildim. Beni makamına davet etti. Öğrencilik hayatım boyunca bana burs bağladı ve bir de bilgisayar vererek beni ödüllendirdi. Atıcılıktaki başarılarım sayesinde Adnan Menderes Üniversitesi\'ni kazandım. Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu\'nda okuyorum. Atıcılığı ve okulumu aynı anda sürdürüyorum. Başarıyla hayatımı sürdürüyorum\" dedi.