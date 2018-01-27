(Görüntülü Haber) MAÇKA'DA, 100'ÜNCÜ YIL PARKI'NA DÜĞÜN SALONU PROJESİNE TEPKİ

(Haber-Kamera Selçuk BAŞAR-TRABZONDHA-TRABZON\'un Maçka ilçesinde, 2003 yılında meydana gelen ve 62\'si İspanyol askeri 75 kişinin ölümü ile sonuçlanan uçak kazası anısına dikilen İspanyol Anıtı ile Atatürk heykelinin yer aldığı 100\'üncü Yıl Parkı\'na düğün salonu yapılması kararı, tartışmalara neden oldu. Parkta anıtların taşınacağını ve asırlık ağaçların söküleceğini öne süren bir grup, tepki gösterdikleri projeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, tepkilerin yersiz olduğunu söyleyerek, Anıtlar kesinlikle yerinde kalacak. 4 dönümlük parkı 50 dönümlük park haline dönüştüreceğizö dedi. Maçka ilçesi girişinde yer alan 100. Yıl Parkı\'na, Maçka ilçe belediyesince özel bir şirkete ihaleyle kiralanarak alana düğün salonu ve yöresel ürünlerin sergileneceği işletmelerin kurulması projesi tartışmalara neden oldu. İlçede, 2003 yılında meydana gelen ve 62\'si İspanyol askeri 75 kişinin ölümü ile sonuçlanan uçak kazası anısına dikilen İspanyol ile Atatürk anıtlarının yer aldığı parkta yapılacak olan yeni düzenleme ile çevrede yeşilin yok edileceğini ve anıtların kaldırılacağını öne süren bazı yöre sakinleri projeye tepki gösterdi. AĞAÇLAR KESİLDİ İDDASI Projenin yapılacağı bahse konu parkta toplanan ilçeli bazı vatandaşlar, amaçlarının ilçe halkının toplumsal menfaatini korumak olduğunu söyledi, proje çalışmalarının bir an önce durdurulmasını istedi. Projeye tepki gösteren Av.Nihan Göktürk Solak, projeyle parkın ranta dönüştürüldüğünü iddia ederek şunları söyledi Maçka\'nın Atatürk parkı olarak kullanılan bu alanda Maçka halkı hep birlikte oturup,mesire alanı olarak kullandığı ,anılarının yer aldığı ve burada eğlencelerin düzenlendiği çok güzel bir yeşil alandı.Ancak Maçka Belediyesi tarafından burası bir rant alanına çevrilmiş durumda. Yaklaşık 20\'nin üzerinde dev çınarlar kesilmiş ve yok edilmeye çalışılmıştır.Aynı zamanda bu alanda bulunan Atatürk püstümüzde var. Büstünde buradan taşınması düşünülüyor ilçenin başka bir yerinde büst bulunmamaktadır.Bizim amacımız Maçka\'da ranta çevrilen bütün yeşil alanlar, taş ocaklarına ve HES\'lere verildiği gibi Atatürk Parkı\'nın bulunduğu alanda da düğün salonu yapılarak tahrip edilmek istenmektedirö \'ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ\' Projeyle yapılmak istenen alanın tahrip ve talan edileceğine işaret eden Solak şöyle konuştu Bu alan bu projeyle adeta betonlaştırılmak istenmektedir. Biz bu betonlaşmaya karşı, her türlü mücadeleyi vermek üzere bütün eylemlerimize başlıyoruz. Aynı zamanda bu alanın düğün salonu olmaması ve eski şekliyle kullanıma devam edilmesi için de yargı sürecini başlataçağız. Mevcut alan aynı zamanda İspanyol Anıtı\'nın bulunduğu ve Maçkalıların manevi değer taşıyan bir alandır. Kesinlikle buranın tahrip ve talan edilmesine müsaade etmeyeceğizö Avukat Solak, ileryen günlerde projenin iptal edilmesine ilişkin hukuki yollara başlayacaklarını da kaydetti. İLÇE BAŞKANI PROJEYİ SAVUNDU AK Parti\'li Maçka İlçe Belediye Başkanı Koray Koçhan ise projeyle ilgili açıklamada bulundu, tepkilere yanıt verdi. Başkan Koçhan, projeyle anıtların kaldırılmayacağını, mevcut parkın genişletileceğini ve bu alanda sosyal donatı alanların oluşturulmasını planladıklarını ifade etti. Koçhan, parkta yer alan anıtların kesinlikle kaldırılmayacağını belirterek şöyle konuştu Gelişen ve hızla büyüyen bir dünyada yaşıyoruz parklarımız yıllara göre ihtiyaçlara göre değişmesi gereken yerlerdir çünkü insanların yaşadığı insanların hayatını etkileyen yerlerdir. Maçka\'nın girişindeki 4 dönüm araziye sahip parkın adı özellikle söylüyorum 100.Yıl parkıdır parantez içinde söylüyorum Atatürk parkı değildir. Bu parkta 20\'ye yakın ağacın kesildiğini söyledikleri zaman ben üzüldüm. Sadece 4 tane ağacın yeri değişti, bir tanesi Ihlamur, bir tanesi ceviz ağacı, 2 tanesi de ladin ağacıdır. Maçka\'da bir tane bile çınar ağacı yoktur. Üzüldüğüm şey şu Maçka\'da birileri birşeyler yapmak isterken, bir çivi çakarken vatandaşa hizmet etmek isterken birileri de \'Sadece siyaset olsun\' diye engel olmaları bizleri üzüyor. Daha çok üzüldüğüm husus ise Atatürk Anıtı\'nın ve İspanyol askerlerinin anıtlarının yıkılarak kaldırılacağı, çok üzücü ve çok büyük bir yalanö \'4 DÖNÜMÜ 50 DÖNÜME DÖNÜŞTÜRECEĞİZ\' Başkan Koçhan, yapılacak olan çalışmalarla 4 dönümlük alanda yer alan parkın 50 dönüme dönüştürüleceğinin altını çizerek şöyle dedi 1980 yılında yapılmış 38 yıllık olan ve hiçbir bakımı yapılmamış olan Atatürk Anıtı\'nı yeni park düzenlememizle beraber yenileyeceğiz. Arkadaşlar basın açıklaması yaparken bize gelip \'Burada ne yapacaksınız\' diye dahi sormadılar. Aramızda bir fark var, onlar sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün adını kullanıyor, biz ise onun muhasır medeniyet seviyesi için çalışan bir partinin mensuplarıyız. Bu parkta sanki \'Düğün salonu yokmuşta, biz orada yeni bir düğün salonu yapıyormuşuz\' gibi bir algı var. Bu çok yanlıştır. Parkta düğün salonu mevcuttur. Deveye sormuşlar \'Neren eğri\' diye, \'Nerem doğru ki\' demiş. Yapmış oldukları açıklamanında bir doğru tarafını göremedim. 4 dönümlük parkı 50 dönümlük park haline dönüştüreceğizö