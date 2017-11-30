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(Görüntülü Haber) 'Macera olsun' diye dağa tırmanan Rus 2 çocuk, kayalıklarda mahsur kaldı (2)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Altınyaka Dağı'na güvenlik ve dağcılık ekipmanı olmadan tırmanan Rus 2 çocuktan 1'i, yaklaşık 70 metreden yuvarlanıp, yaralanırken, diğer çocuk ise 150 metre yükseklikte mahsur kaldı

30 Kasım 2017 18:02

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, Altınyaka Dağı\'na güvenlik ve dağcılık ekipmanı olmadan tırmanan Rus 2 çocuktan 1\'i, yaklaşık 70 metreden yuvarlanıp, yaralanırken, diğer çocuk ise 150 metre yükseklikte mahsur kaldı. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla çocukları kurtardı. Rus çocuklar, kendilerini kurtaran ekiplere \'Macera olsun\' diye dağa tırmandıklarını söyledi. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi\'nde aileleriyle yerleşik 12-15 yaşlarındaki Rus 2 çocuk, saat 09.00 sıralarında, Altınyaka Dağı\'na tırmanışa geçti. Yanlarında hiçbir güvenlik ve dağcılık ekipmanı bulunmayan çocuklarından biri, yaklaşık 70 metre tırmandıktan sonra zeminin gevşek olması nedeniyle dengesini kaybedip, yuvarlanmaya başladı. Başını kayalara çarpan çocuk, çeşitli yerlerinden yaralandı. Arkadaşının düştüğünü gören diğer çocuk ise düşme tehlikesi geçirdiği için yaklaşık 150 metre yüksekte mahsur kaldı. BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİLER Bulundukları yerden yardım isteyen çocukların çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleriyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekipleri gören çocuklar, İngilizce, Rusça ve Türkçe \"Bizi kurtarın\" diye bağırarak, yardım istemeye devam etti. Kısa sürede kurtarma istasyonu kuran ekipler, dağa tırmanarak, yaralı çocuğa ulaştı. Tıbbi müdahale yapılan çocuk, sedyeye bağlanıp, yaklaşık 70 metreden yola indirildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen çocuk, ikinci müdahaleden sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. EKİPLER, DİĞER ÇOCUK İÇİN SEFERBER OLDU Ekipler, daha sonra diğer çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtarmak için hazırlık yaptı. Zeminin gevşek olması nedeniyle tırmanış sırasında sık sık yuvarlanan kayalar nedeniyle ekipler, zor anlar yaşadı. Zirveye ulaşan ekipler, burada ikinci kurtarma istasyonunu kurarak, çocuğun yanına indi. Güvenlik halatı bağlanan çocuk, kurtarma ekiplerince, istasyona çekildi. Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği çocuk, iniş için daha elverişli olan başka bir bölgeden yola indirildi. Herhangi bir yarası olmadığı tespit edilen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rus çocuklar, kendilerini kurtaran ekiplere \'Macera olsun\' diye dağa tırmandıklarını söyledi.

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