(Görüntülü Haber) Maç öncesi sahada pankart açtı, nişanlısına kendini affettirdi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA\'da oynanan Yeni Amasyaspor- Atakum Belediyespor maçı öncesinde sahaya inip, \'Çocukluk aşkımsın. Benim aşkım senin sahiline vurdu. Serap\'ım\' yazılı pankart açan Ahmet Şimşek (25), kendisine dargın olan nişanlısı Serap Bildirici (21) ile barıştı.



Bölgesel Amatör Ligi\'nin 9\'uncu haftasında, Amasya 12 Haziran Şehir Stadyumu\'nda, oynanan Atakum Belediyespor ile Yeni Amasyaspor maçı öncesinde İstanbul’dan gelen Ahmet Şimşek, aralarında dargınlık olan nişanlısı Serap Bildirici’nin gönlünü almak için sahaya inip, pankart açtı. Üzerinde, \'Çocukluk aşkımsın. Benim aşkım senin sahiline vurdu. Serap\'ım\' yazılı pankart açıp, önünde fotoğraf çektiren Şimşek, nişanlısı Bildirici\'den özür diledi.



İki ay önce nişanlandığı sevgilisi için pankart açtığını belirten Şimşek’e maçı izlemek için statta bulunan taraftarlar da alkışlayarak, destek verdi. Nişanlısı Bildirici ile aralarında kırgınlık yaşandığını anlatan Şimşek, \"Aramızda, kırgınlık vardı. Düzeltmek ve gönlünü almak için özellikle bu pankartı açmak için İstanbul’dan bu maça geldim. Açtığım pankart sonrası nişanlım, çok sevindi; mutlu oldu. Aramızdaki kırgınlık da ortadan kalktı. Stattaki arkadaşlar ve basın mensupları da bizlere bu konuda yardımcı oldular. Hepinize teşekkür ederim. Buradaki arkadaşlarım, sağ olsun; çok yardımcı oldular. Mutlu sona ulaştım, çok mutluyum\" diye konuştu.

