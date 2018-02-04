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(Görüntülü Haber) Lunapark deposundaki yangında 88 yaşındaki bekçi öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, lunaparkta depo olarak kullanılan bölümünde elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, bekçi İsmail Şevik (88) yaşamını yitirdi

04 Şubat 2018 18:52

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, lunaparkta depo olarak kullanılan bölümünde elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, bekçi İsmail Şevik (88) yaşamını yitirdi. İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültürparkı\'ndaki lunaparkın bekçi odasının da bulunduğu depo bölümünde, bugün sabaha karşı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiyesi İnegöl Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, lunapark bekçisi İsmail Şevik’in içeride olduğu belirtildi. Yangına müdahale sırasında bekçi odası çöktü. Alevler, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeriye giren ekipler, İsmail Şevik\'in cansız bedenine ulaştı. İşletme sahipleri, Şevik\'in yaşamını yitirdiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. İsmail Şevik’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, İsmail Şevik’in ısınmak için yaktığı elektrikli sobasından çıktığı belirlenen yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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