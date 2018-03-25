(Görüntülü Haber) Lüleburgaz'da 5 bin kişilik 'şeker fabrikası' protestosu

Engin ÖZMEN- Mehmet YİRUN- Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ\'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde, Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurdurduğu Alpullu Şeker Fabrikası için özelleştirme kararı alınması, CHP\'nin bölge milletvekilleri ve belediye başkanlarının katıldığı programla protesto edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hükümeti eleştirirken, şeker fabrikalarının, özelleştirilmesi halinde 2019 yılında CHP iktidarında gerçek sahiplerine verileceğini söyledi.



Babaeski\'nin Alpullu beldesinde, 1926 yılında, Mustafa Kemal Atatürk\'ün talimatıyla kurulan Türkiye\'nin ilk şeker fabrikası Alpullu\'nun 13 şeker fabrikası ile birlikte özelleştirme kapsamına alınması, Lüleburgaz\'da protesto edildi. Trakya Şeker Platformu\'nca organize edilen programa CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, CHP\'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Candan Yüceer ile Turabi Kayan, bölge belediye başkanları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



Hükümet Konağı önünde toplanan kalabalık, \'Şeker vatandır, vatan satılmaz\' sloganları atarak, Kongre Meydanı\'na kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü.



Meydandaki programda konuşan CHP\'li Ağbaba, AK Parti ile MHP\'nin \'cumhur ittifakı\'nı eleştirerek, şunları söyledi:



\"Onların kurmuş olduğu ittifak, 2019\'a giderken, \'korku ittifakı\', \'koltuk ittifakı\', \'çıkar ittifakı\'. Burada da bir ittifak oluştu. Bütün Türkiye burada bir ittifak oluşturdu. Bu ittifakta İYİ Parti var, SP, ÖDP, CHP, MHP\'ye oy verenler ve AK Parti\'ye oy verenler var. Bu ittifakın ismi, \'vatan, şeker, ekmek ittifakı\'. Bu ittifakın içerisinde bulunmaktan onur duyuyoruz. Türkiye için demokrasi için herkesle kol kola, omuz omuza olmaktan birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Çıkarımız, koltuğumuz için değil; Türkiye\'yi kuranların mirası için. Bu fabrikaları Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit kurmuş; Allah rahmet eylesin. Söylemek istediğim şey şu. Türkiye\'de 90 yıldan beri görev yapan sağcı, solcusu, muhafazakarı, sosyal demokratı herkes şeker fabrikası kurmuş. O nedenle diyoruz ki şeker bizim için ortak mesele, ortak sorundur.\"



\'TOSUNCUK İHRAÇ EDİYORUZ\'



Kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla aranan CEO Mehmet Aydın\'ın Türkiye\'den kaçtığını dile getiren CHP\'li Ağbaba, şöyle konuştu:



\"Dünyada kendine yeten 7 ülkeden biriyiz. Yerliliği ve milliliği ağzından düşürmeyenlere bir bakın. Pamuğu ve bezelyeyi Amerika Birleşik Devletleri\'nden, pirinci Vietnam\'dan, mısırı Ukrayna\'dan, baklayı İtalya\'dan, sarımsağı Çin\'den, nohudu Meksika\'dan, arpayı Fransa\'dan, buğdayı Lüksemburg ile Rusya\'dan, arı çiçeğini Japonya\'dan, samanı Bulgaristan\'dan ithal eden bir anlayış ile karşı karşıyayız. Allah aşkına bunlardan milli olur mu? Eti unuttuk, onu da Sırbistan\'dan alıyoruz; ama hakkını yemeyelim. Et ithal ediyoruz, \'tosuncuk\' ihraç ediyoruz. Şu memleketin geldiği hale bak. Gerçekten \'tosuncuk\' ihraç ediyoruz. Cinsi iyi 1 tane. Buralı değil o. O, ne diyor vatandaşı kandırmak için? AKP ne diyorsa o da onu söylüyor. \'Kudüs\' diyor, \'mehteran\' diyor, \'Dünya 5\'ten büyüktür\' diyor. AKP ne diyorsa aynısını söylüyor. Tarım bakanı ne diyor? \'Milleti dolandırdı, açık açık gezmeye gitti\' diyor. Bu memlekette 1 milyar 200 milyon dolandıran \'tosuncuk\', şeker fabrikalarını 40 yıllık zararı kadar dolandırmış iddiaya göre. Bir \'tosuncuk\' izlenemiyor. Bu memlekette sosyal medyadan \'hırsız\' diyen takip ediliyor, 15 yaşındaki Cumhurbaşkanı\'nı eleştiren cezaevine konuluyor, herkesin telefonu dinleniyor, muhalefet takip ediliyor; ama hırsızlık yapanlar takip edilmiyor. Bunları takip etmeyenler onların ortağıdır. Bunların aklı, söylemleri aynıdır. Sen herkesi takip edeceksin 25 yaşındaki \'tosuncuğu\' takip izlemeyeceksin, izlersin; ama göremezsin. Çünkü sen onun kar ortağısın.\"



\'2019\'DA GERÇEK SAHİPLERİNE VERECEĞİZ\'



Sözlerinin sonunda 2019 seçimlerinde iktidara geleceklerini ve nişasta bazlı şekeri Türkiye\'de yasaklayacaklarını kaydeden CHP\'li Ağbaba, \"Şeker fabrikaları özelleştirilse bile biliyorsunuz 2019 yılında laik demokratik cumhuriyeti savunanlar yönetecek. Bundan hiç kuşku duymuyoruz. Eğer özelleşse bile 2019\'da onları alıp gerçek sahiplerine teslim etmek namus ve şeref borcumuz\" dedi.



Konuşmaların ardından kalabalık, sloganlar attıktan sonra dağıldı. Eylem boyunca sadece Türk bayrakları ve Şeker-İş sendikasının flamaları açılırken, protestoya katılanlar, ellerinde \'Şeker fabrikaları vatandır, vatan satılamaz\', \'Direnirken çok güzelsin Trakya\', \'Sağlıklı büyümek istiyoruz\', \'Çekin elinizi şekerden iç istemiyiz fenalık çıksın te o kaa\', \'Sat sat nereye kadar artık yetti buraya kadar\' yazılı pankart ile dövizler taşıdı.



