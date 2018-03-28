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(Görüntülü Haber) LÜKS SPOR OTOMOBİLİN  CADDEYİ BİRBİRİNE KATTIĞI KAZANIN HEMEN SONRASI ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

- Kartal'da lüks spor otomobilin yaptığı kazayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

28 Mart 2018 16:12

- Kartal\'da lüks spor otomobilin yaptığı kazayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.


 

* Trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülen yolda meydana gelen kazada lüks otomobil metrelerce havalanıp karşı şeritteki aracın üzerine düştü. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.


 

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kartal sahil yolunda lüks spor otomobilin yaptığı kaza sonrası yaşananlarla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Kartal sahil yolundaki kaza pazartesi günü meydana gelmişti. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle gerçekleştiği öne sürülen kazada hızla gelen lüks spor aracın sürücüsü, yola çıkan araçlara çarpmamak için direksiyon kırdı. Otomobil refüje çarparak havalandı. Metrelerce havalanan otomobil karşı yönden gelen aracın üzerine düştü. Kazaya arkadan gelen araçlar da karıştı. Feci kazada 3 araç sürücüsü yaralandı. Çevredekiler yaralılara yardım etmek için seferler oldu. Bazı kişiler olası yangına karşı yangın tüpleriyle araçların yanına koştu.  Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.  Görüntülerde hızla ilerlerken kaza yapan spor aracın metrelerce havalandığı görülüyor.

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