(Görüntülü Haber) Lüks sitelerde gizlenen FETÖ üyeleri adliyede

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü\'nün koordinesinde yapılan operasyonla çökertilen, FETÖ\'nün \'hücre yapılanması\' üyesi 41 kişi, adliyeye sevk edildi. Dikkat çekmemek için lüks sitelerde oturduğu, örgütün Ege Bölgesi illerindeki kopuşu engellemek için çalışma yürüttüğü belirtilen sanıkların, gizli haberleşmelerinde de yenilenen \'Eagle\' programını kullandığı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na, yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yaklaşık 3 ay önce başvuruda bulunan itirafçı, örgüt adına önemli bilgiler verdi. Örgütün \'gaybubet evleri\'nden (aranan firari örgüt üyelerinin saklandığı evler) sorumlu itirafçının verdiği bilgiler sonrasında MİT ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, eş güdümlü çalışma yürüttü. İtirafçının verdiği \'gaybubet evleri\' bilgisi üzerinden başlayan çalışmada, 3 aylık takip sonrasında, örgütteki dağılımı önlemeye çalışan yeni \'hücre yapılanması\' deşifre edildi. Adreslerin de tespit edilmesiyle İzmir, İstanbul, Manisa, Uşak ve Kayseri başta olmak üzere 10 ilde operasyon yapılırken, 48 kişi de gözaltına alındı. Örgütü Ege Bölgesi\'nde toparlamaya çalışan sözde \'il imamı\' S.K., \'Ege Bölgesi genel muhasebe sorumlusu\' M.T. ve \'Ege Bölgesi eğitim danışmanı\' İ.B.\'nin de aralarında bulunduğu sanıklardan 5\'i, gönderildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 41 sanık da bugün adliyeye sevk edildi. İki kişinin sorgularının ise devam ettiği belirtildi. HER TOPLANTI BAŞKA VİLLADA İstihbarat ekiplerinin takibiyle FETÖ\'deki çöküşü önlemeye çalışan hücrenin faaliyetleri de tek tek ortaya çıkarıldı. Buna göre, hücre sistemiyle hareket eden FETÖ üyelerinin, İzmir\'in farklı bölgelerindeki lüks semtlerde değeri milyonlarca dolar olan evleri dolar üzerinden kiraladıkları, yine lüks araçlar kullandıkları saptandı. Her evde, örgütün üst düzey kişilerinin sahte kimliklerle kaldıkları ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin ayrıca haftalık olarak büyük gizlilik içinde yaptıkları toplantıların da her seferinde başka bir lüks sitedeki villada ya da evde düzenlediği, zaman zaman kırsal bölgelerde, yine villaların olduğu siteleri tercih ettiği belirlendi. Böylelikle örgüt üyelerinin hem dikkat çekmemeye çalıştıkları hem de kendilerince güvenlik önlemleri aldıkları üzerinde duruldu. Örgüt üyelerinin bunun yanı sıra örgütteki dağılımı önlemek adına eşleri cezaevinde bulunan ailelere yardımda bulundukları, yardımlar için para toplamayı sürdürdükleri ortaya çıktı. \'ByLock\' gibi şifreli haberleşme programlarını kullanan örgüt üyelerinin bunu geliştirip, yeni bir sistem kullandıkları da saptandı. Buna göre, daha önce kullanılan \'Eagle\' uygulamasını geliştiren örgüt üyeleri, bu sistem üzerinden haberleşmelerini sağladı.