T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Lüks sitede kasa hırsızlığı kamerada

* Kadıköy'de yüzleri maskeli 4 kişi, lüks sitedeki bir evden çelik para kasasını alarak kayıplara karıştı

19 Mart 2018 15:41

* Kadıköy\'de yüzleri maskeli 4 kişi, lüks sitedeki bir evden çelik para kasasını alarak kayıplara karıştı. Haber: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi\'nde lüks sitede gerçekleştirilen çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Maskeli 4 kişi beyaz bir ciple evin önüne geldi. Ellerinde ki sert cisimle salon camını kıran hırsızlar evin içine girerek para kasasını aldı. Aracın içinde kişi evin kapısına yanaştı. Hırsızlar çelik kasayı aracın bagajına koymaya çalışırken zorlandı. Kısa sürede kasayı çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadıköyHaber CemilDHA Kadıköy Fenerbahçe MahallesiOlayMaskeliEllerindeAracınHırsızlarKısaHırsızlıkPolisin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24