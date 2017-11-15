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(Görüntülü Haber) Lösemi hastası Muhammed'e, 3 yaşındaki kardeşi hayat olacak

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY'ın Erzin ilçesinde yaşayan Mehtap- İsmail Özdoğan çiftinin lösemi hastası oğulları 6 yaşındaki Muhammed'e, 3 yaşındaki kardeşi Yağmur'dan ilik nakledilecek

15 Kasım 2017 16:33

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'ın Erzin ilçesinde yaşayan Mehtap- İsmail Özdoğan çiftinin lösemi hastası oğulları 6 yaşındaki Muhammed\'e, 3 yaşındaki kardeşi Yağmur\'dan ilik nakledilecek. Oğlunun gözlerinin önünde eridiğini, tek çarenin ise ilik nakli olduğunu belirten İsmail Özdoğan, işsiz olduğu için düzenli geliri olmadığını, ilik naklinin ücretini SGK\'nın karşıladığını; ancak diğer masraflar için de maddi gücünün olmadığını söyledi. Özdoğan, \"En kısa zamanda ilik naklinin yapılması gerekiyor. Bu nakil, Ankara\'da yapılacak büyük ihtimalle. Tek isteğim, oğlumun yeniden sağlığına kavuşması, annesinin gözyaşının dinmesidir. Oğlumu sürekli hastaneye götürdüğüm için artık çalışamıyorum, düzenli bir işim yok. Tedavi masrafları için 30 bin lira da borçlandım. Borç önemli değil, yeter ki oğlum sağlığına kavuşup, arkadaşlarıyla sokakta oyunlar oynayabilsin\" diye konuştu. Anne Mehtap Özdoğan ise oğlunun sağlığına kavuşması için uda ettiklerini, kızları Yağmur\'dan alınacak iliğin oğluna nakledileceğini ve bu sayede Muhammed\'in eski günlerine dönebileceğini söyledi.

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