(Görüntülü Haber) Lösemi hastası Hakan, karnesini evinde aldı

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) MALATYA\'da evde eğitim gören yürüme engelli ve lösemi hastası Hakan Gönültaş, karne sevincini evinde yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın \'Evde Eğitim Hizmeti\' programından faydalanan 7\'nci sınıf öğrencisi Hakan Gönültaş, Vali Ali Kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran tarafından Özalper Mahallesindeki evinde ziyaret edildi. Vali Ali Kaban, Hakan\'ı evinde hem ziyaret ettiklerini, hem de karnesini vermeye geldiklerini belirterek, Küçük bir törenle öğrencilerimize karnelerini verdik. Fakat bazı kardeşlerimiz, evlatlarımız da bu fırsatı bulamıyorlar, Hakan\'da onlardan birisi. Evinde eğitim almak durumunda. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda bu imkanlar yoktu. Hakikaten sağlanan son dönemlerdeki bu fırsat çok büyük bir fırsattır. Bu anlamda öğretmenlerimizde büyük bir özveriyle gelip çocuklarımızın okula gelme imkanı olmayan çocuklarımızın eğitim almaları hususunda çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Evde eğitimi sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Hakan evladımızda hakikaten çok başarılı bir kardeşimiz. Bu anlamda ilimizde gerçekten başarıyla geçtiğimiz yılda devletin burslu sınavlarını kazanmak gibi hakikaten büyük bir başarı göstermiş bir kardeşim. Bugün burada kendisi hem ziyaret ettik. Hem karnesini, hem de Takdir Belgesi verdik dedi. Hakan Gönültaş\'ın babası Hikmet Gönültaş ise oğlunun iyi olmasını, ayağa kalkıp yürümesini isteyerek, Büyüteyim, evlendireyim başka hürmetini göreyim başka bir şey istediğim yok. Allahtan başka ne isteyeyim. Varım, yoğum, bir tanem, nazlım bir dediğini iki etmeyiz. Allah herkese evlat nasip etsin şeklinde konuştu. Karnesini, evinde Vali Kaban\'dan alan Hakan Gönültaş da Ben elimden geleni yaptım. Sadece elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım ve bursluluk sınavını kazandım. Aynı zamanda taktir kazandım. Bunda bana yardım eden hem öğretmenime, hem de sayın valimize çok teşekkür ediyorum şelinde konuştu.