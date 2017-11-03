(Görüntülü Haber) Lösemi hastası çınar için ilik bağışı kampanyası

Fatih YILMAZ TOKAT, (DHA) SAMSUN\'da lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Çınar Yılmazyanar\'a uygun ilik bulunması için sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gürkan ve Ayşin Yılmazyanar çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Çınar Yılmazyanar, 18 gün önce rahatsızlandı. Ordu\'nun Fatsa İlçesi\'nde memur olan çift, küçük Çınar\'ı Fatsa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Yılmazyanar\'a lösemi teşhisi konuldu ve ilik nakli istendi. Gürkan ve Ayşin çiftinin Tokat\'ta yaşayan yakınları sosyal medyadan \'Çağrıma kulak ver\' başlığı ile ilik nakli bekleyen küçük Çınar ve diğer çocuklar için kampanya başlattı. Cumhuriyet meydanında 2 gün sürecek olan ve bugün başlayan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılayı kan bağış otobüsü önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar; 5 yaşındaki Çınar ve onun gibi ilik bekleyen binlerce çocuklara ümit olmak için destek olmaya geldiklerini söyledi. 5 yaşındaki Çınar Yılmazyanar\'ın Tokat\'ta yaşayan dayısı Fatih Eryol, bağış kampanyasına katılan herkese teşekkür ederek, Şu an yeğenim Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde yaklaşık 18 gündür kemoterapi tedavisi görüyor. Doktorlar bu hastalığı ilik bağışı ile uygun bulunması halinde tedavisinin mümkün olduğunu söylediler. Bizde memleketim olan Tokat\'ta böyle bir kampanaya başlatma kararı aldık. Şu anda da kampanyamız gerekli ilgiyi buldu. Herkesten Allah razı olsun. Bize verdikleri destek sadece Çınar\'a değil yüzlerce, binlerce Çınar\'a umut olacak dedi.