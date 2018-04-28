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(Görüntülü Haber) Lokantada masasına konan kargayla yemeğini paylaştı

Selçuk BAŞAR/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da bir lokantada yemek yiyen İbrahim Gümüş (50), masasına konan kargayı, kaşıkla pilav ve şişeyle su vererek besledi

28 Nisan 2018 18:31

Selçuk BAŞAR/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL\'da bir lokantada yemek yiyen İbrahim Gümüş (50), masasına konan kargayı, kaşıkla pilav ve şişeyle su vererek besledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı. İstanbul\'da bir lokantada yemek yiyen İbrahim Gümüş, açık pencereden içeri girip masasına konan kargayı görünce önce büyük şaşkınlık yaşadı. Gümüş, ardından, masadan uçmayan kargayla yemeğini paylaştı. İbrahim Gümüş, kaşıkla pilav ve şişeyle su vererek kargayı besledi. Bu anlar, lokantadaki müşteriler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hayvansever Gümüş\'ün kargayı beslediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve büyük beğeni topladı. Paylaşım rekoru kıran görüntülere takipçiler, \'Besle kargayı oysun gözünü deyimi çürüdü\', \'Kral abim senin dostluğun kargayı da dost etti\', \'Kargadan başka kuş tanımam karga benim kankim\' yorumları yapıldı.

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