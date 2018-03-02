(Görüntülü Haber) Lokantacılar, artan yemekleri hayvanlar için topladı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Lokantacılar ve Pastacılar Odası, sokak, ev ve yaban hayvanları için oda üyesi esnaftan \'artan yemekleri toplama\' projesini başlattı. Esnafın odaya haber vermesi ile birlikte kapı kapı gezilerek toplanan yemeklerle hayvanlara sahip çıkılıyor. Lokantacılar ve Pastacılar Odası’nda bir süre önce yapılan genel kurulun ardından göreve seçilen Altan Aydemir, lokantalarda artan yemeklerin hayvanlar için toplanmasına yönelik projesini hayata geçirdi. 618 üyesi bulunan odada esnafa yapılan duyurunun ardından proje başlatıldı. Projeye destek veren esnaf, oda ile iletişime geçerek, artan yemek artıklarını, kemikleri sabah kapılarını çalan görevlilere veriyor. Görevlilerde artan yemekleri kapı kapı toplayıp, ardından sokak ya da yaban hayvanlarına veriyor. Diğer yandan projeyi duyan ve evlerinde ya da bahçelerinde köpek besleyenlerin de odaya başvurarak bu konuda talepte bulunduğu belirtildi. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de toplanan yiyecekleri yaban hayvanları için doğaya bıraktı. Aydemir, ayrıca kendilerine talepte bulunan ve bahçelerinde köpek besleyenlere de yardımcı olduklarını belirterek, hizmetin imkanlar ölçüsünde onlara da ulaştırıldığını söyledi. Projenin ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Aydemir, “Üyelerimizle birlikte söz verdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizden birini hayata geçirdik. Özellikle kış nedeniyle sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle hayvanlara yemek artıklarını, yani kemik, ekmek, et yemeklerinden arta kalanları esnafımızın haber vermesi üzerine toplayarak belirlenen noktalara bırakacağız” dedi. Bu konuda oluşturulan ekibin projeye destek veren esnafın kapısını çalıp, toplanan yiyecekleri teslim aldığını kaydeden Aydemir, “Kayseri esnafı sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıkıyor. Hayvanlar için toplanan yemek artıklarını bundan böyle dağlık alanlara veya belirlenen noktalara bırakacağız. Destek veren ve verecek olan herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte hayvanlara sahip çıkacağız” diye konuştu.