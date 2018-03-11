(Görüntülü Haber) Lisenin sınıflarına ve odalarına şehitlerin isimleri verildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde 40 sınıf ile öğretmenler odası, kütüphane, spor salonu ve konferans salonuna şehit asker, polis, öğretmen ve darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin isimleri verildi. Merkez Yenişehir Mahallesi\'nde, 600 öğrencinin eğitim gördüğü Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi 12\'nci sınıf öğrencileri Mehmet Emin Altıntaş ve Yasin Ünlü\'nün talebi doğrultusunda, sınıflara şehitlerin isimlerinin verilmesi kararlaştırıldı. Okul yönetimi tarafından 40 sınıfa şehit asker, polis, öğretmen ve darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin isimleri verildi. Okulun kütüphanesine Batman\'ın Kozluk ilçesinde PKK\'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın, öğretmenler odasına \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın, spor salonuna 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı\'nın, konferans salonuna ise şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in ismi verildi. Şehitlerin öz geçmişleri ve fotoğrafları, isimlerinin verildiği odaların camlarına asıldı. Çalışmanın, öğrencilerin düşüncesiyle ortaya çıktığını kaydeden okul müdürü Yaşar Seis, \'\'Öğrenciler, harçlıklarından artırdıklarıyla bu düşüncelerini gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz, sınıflarına şehitlerimizin isimlerinin verilmesinden memnun. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak\'tan rahmet diliyoruz\'\' diye konuştu. Öğrencilerden Mehmet Emin Altıntaş ise \'\'Sınıflarımız artık 12-J ya da 12-A gibi isimlerle değil, şehitlerimizin isimleriyle anılıyor. Bu, bizde başka bir maneviyat oluşturuyor. Daha ayrı bir duyguyla sınıflarımıza giriyoruz. Sınıflarımıza her girdiğimizde gururlanıyoruz. Hep aklımızdalar. Eğitimlerimize daha çok önem veriyoruz. Bizden sonraki öğrencilerimiz de şehitlerimizin isimleriyle derslerine girecekler, onların izinden gidecekler\'\' dedi.