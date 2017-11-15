(Görüntülü Haber) Liselilerin sopalı kavgası kamerada

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) Avcılar’da öğrenciler arasında yaşanan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Avcılar Cihangir Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul çıkışı liseli öğrenci grupları arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüdü ve öğrenciler sopalarla birbirlerine girdi. Çevre esnafı araya girse de kavgayı ayırmayı başaramadı. Kavga, çok sayıda polis ekibi müdahalesiyle son buldu. Okul çevresinde yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavgada bazı öğrencilerin hafif yaralandığı belirtilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.