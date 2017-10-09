(Görüntülü Haber) Liseliler, 29 Ekim'e hazırlanıyor

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - TÜRKİYE Liseliler Birliği (TLB) Bodrum Şube Başkanı Yağız Çoşkun, eğitim müfredatında yapılan değişiklikleri eleştirerek, 29 Ekim\'de çeşitli illerden üyelerin katılımıyla Ankara\'da bir etkinlik yapacaklarını söyledi. TLB Bodrum Şubesi üyelerinin bir otelde gerçekleştirdiği genel üye toplantısına, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Vatan Partisi üyeleriyle TLB Bodrum üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan TLB Bodrum Şube Başkanı Çoşkun, vatan bütünlüğüne ve cumhuriyete düşmanlık besleyen bütün girişimlere karşı topyekun bir mücadele içine gireceklerini söyledi. Cumhuriyetin 94 yıl önce olduğu gibi yine savaştığını belirten Çoşkun, \"Yanı başımızda sınırlarımızı kast eden bir kukla devlet kurulmaya çalışırken, Mehmetçiğmiz, polisimiz canını ortaya koyarak bölücü terörle göğüs göğüse mücadele ediyor. Devletimizin her kademesine, Cumhriyetimizin bütün kurumlarına sinsice sızan ve kanlı bir darbe girişimine kalkışan FETÖ yere seriliyor. Bu koşullarda dahi, Cumhuriyetimizin en büyük mirası, milli devletin teminatı olan milli eğitime hesapsızca zarar veriyorlar. Atatürk\'ü kaldırmaya çalışan, gayrimilli müfredatı Türk milletine dayatıyorlar. Atatürk gençliği olarak vurguluyoruz, geçmişimizde olduğu gibi inanç ve kararlılıkla vatan savunmasındayız. 26 Ekim günü Samsun ve Amasya\'da, 27 Ekim günü Erzurum\'da, 28 Ekim günü Sivas\'ta 81 ilden gelen temsilciler ile yapılacak yürüyüşlerin ardından, 29 Ekim günü tüm Türkiye\'den onbinlerce genç, Ankara\'da buluşacağız. İstiklal yolunun temsilcileri olarak Anıtkabir\'e, Atamıza koşacağız. Ant olsun ki vatanımızı sahipsiz, Cumhuriyetimizi kimsesiz bırakmayacağız\" diye konuştu.