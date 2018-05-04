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(Görüntülü Haber) Liseli Yavuz'un cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de dün öğlen saatlerinde kaybolan lise öğrencisi Yavuz Demir'in (15) cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

04 Mayıs 2018 18:18

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de dün öğlen saatlerinde kaybolan lise öğrencisi Yavuz Demir\'in (15) cesedi Porsuk Çayı\'nda bulundu. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi 9\'uncu sınıf öğrencisi Yavuz Demir, dün öğlen saatlerinde okuldan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Demir\'in okul çantası ile cep telefonunu akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi\'nde Porsuk Çayı kıyısında görenler, durumu polise bildirdi. DSİ tarafından Porsuk Çayı\'ndaki su, barajın olduğu bölümde kesildi. Suların azalmasının ardından bugün öğle saatlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nde görevli dalgıçlarla arama yapıldı. Aramada Yavuz Demir\'in cesedi bulundu. Dalgıçların Porsuk Çayı\'ndan çıkardığı Yavuz Demir\'in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, gencin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

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